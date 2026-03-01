Черное золото начало стремительно дорожать: цены на нефть могут перевалить за $100

Цены на нефть Brent уже выросли на 10% и могут быстро приблизиться к 100 долларов за баррель из-за войны вокруг Ирана и риска закрытия Ормузского пролива. Ключевая угроза для рынка – возможные перебои с поставками более 20% мировой нефти, которые ОПЕК+ пока не способна полностью компенсировать.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на участников нефтяного рынка. Толчком для резкого роста стоимости нефти стали удары США и Израиля по Ирану, которые фактически втянули регион в новую фазу военного противостояния.

В ответ Тегеран предупредил судоходные компании об опасности прохождения через Ормузский пролив – ключевую транспортную артерию мирового нефтяного рынка. По данным торговых источников, большинство владельцев танкеров, крупных нефтяных корпораций и торговых домов приостановили поставки сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа через этот пролив. Решение мгновенно усилило нервозность на рынке.

Через Ормузский пролив проходит более 20% мирового экспорта нефти, и любые перебои в его работе имеют глобальные последствия. По оценкам экспертов, даже с частичным использованием альтернативной инфраструктуры закрытие пролива может привести к потере 8-10 млн баррелей в сутки.

"Хотя сами военные удары поддерживают цены, ключевым фактором остается риск закрытия Ормузского пролива", – отметил Аджай Пармар, директор по энергетике и переработке ICIS. По его словам, в случае длительных сбоев цены могут не только приблизиться к 100 долларам, но и превысить этот уровень.

Аналитики ведущих финансовых институтов все чаще сходятся на пессимистическом сценарии. Эксперт RBC Хелима Крофт сообщила, что лидеры стран Ближнего Востока уже предупредили Вашингтон, что война с Ираном может подтолкнуть нефть выше 100 долларов за баррель.

В то же время норвежская энергетическая компания прогнозирует более сдержанный, но все равно резкий сценарий – роста цен примерно на 20 долларов до 92 долларов за баррель сразу после открытия торгов. Дополнительным фактором стала позиция ОПЕК+.

В воскресенье страны-участницы договорились увеличить добычу на 206 тысяч баррелей в сутки с апреля. Однако это повышение составляет менее 0,2% мирового спроса, поэтому аналитики считают его недостаточным для компенсации возможных потерь из-за Ормузского пролива. На этом фоне правительства и нефтеперерабатывающие компании стран Азии уже начали срочно оценивать запасы нефти, альтернативные маршруты поставок и возможности диверсификации импорта.

