Через границу с Венгрией в Украину пытались ввезти контрабанду: что было в грузе. Фото

В Украину через границу с Венгрией хотели незаконно ввезти партию новой турецкой одежды на более 1 млн грн – замаскировав под гуманитарную помощь. В частности, злоумышленники не указали в декларациях 1 512 пар джинсовых, 445 пар спортивных штанов, 160 спортивных костюмов, 1 600 футболок и 390 комплектов женского белья.

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Об этом сообщили в Гостаможенной службе. Там отметили: контрабанду везли в 2-х микроавтобусах.

"Коммерческий товар перемещали через украинско-венгерскую границу жители Закарпатья вместе с партией гуманитарной помощи, сознательно не указав его в декларациях, чтобы сэкономить на уплате таможенных платежей. Впрочем, при проверке содержания багажного отсека таможенники обнаружили среди гуманитарного груза неуказанные в декларациях партии новенькой одежды, расфасованной в мешках", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время вся незаконная одежда изъята. На водителей микроавтобусов составлены протоколы по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает наложение штрафа в 30% стоимости нелегальных товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Днепропетровской области выявили нелегальное производство алкогольных напитков – в частности, коньяка. Оно было налажено на производственных мощностях компании, которая ранее была лишена лицензии. При этом продукцию делки разливали в 6-литровые пластиковые емкости с этикетками производителя минеральной воды.

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