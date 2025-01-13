Часть домов в Украине превратят в социальное жилье: "слуга народа" раскрыла план

В Украине намерены упростить для общин создание собственного жилищного фонда – для этого уже разрабатываются соответствующие законодательные нормы. Их реализация позволит общинам, в частности, селить в такое жилье внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или других людей, которые в этом нуждаются.

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Об этом сообщила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: строить такое жилье будет не обязательно – его можно будет купить, "чтобы потом предоставлять в социальную аренду". Решение о чем каждая община будет принимать самостоятельно.

"На сегодняшний день у общин нет в собственности или на балансе жилья, которое можно использовать для того, чтобы поселить туда или ВПЛ, или другие категории населения, которые в этом нуждаются. ... Основной задачей является создание законодательных предпосылок для появления такого социального жилья", – говорится в сообщении.

При этом она подчеркнула: законопроект о жилищной политике только дает старт этому процессу. А потому потребуется принять еще ряд законодательных изменений.

В то же время, заверила Шуляк, пока парламент будет создавать законодательную платформу, партнеры Украины будут "работать с нашими общинами, чтобы социальное жилье появилось". В частности, отметила она, этим будет заниматься Европейский инвестиционный банк.

Ранее же нардеп сообщила о регистрации в Верховной Раде законопроекта №12377 "Об основных принципах жилищной политики". Который предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:

льготную ипотеку;

компенсацию стоимости жилья;

аренду с выкупом;

лизинг.

Кроме того, документ предлагает запуск постоянно обновляемого револьверного жилищного фонда (оказывает возвратную финансовую помощь совладельцам жилых домов. Возвращенные ими средства используют для финансирования других участников). А кроме того:

Развитие социально арендного и служебного жилья.

Прохождение всех процедур через Единую информационно-аналитическую систему, которая, утверждается, обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию.

Утверждение Государственной жилищной стратегии и региональных стратегий, которые будут ее частями.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Киеве ощутимо выросли цены на новые квартиры. За последние 6 месяцев стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 3,55%, или почти на 2 000 грн за 1 кв. м – до средних 53 225 грн. За год же цены выросли значительно больше – на 24,65%, или более чем на 10 500 грн.

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