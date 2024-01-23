Часть бензина и дизеля теперь под запретом: в Украине ужесточили требования к топливу

В Украине восстанавливаются требования к экологическим стандартам автомобильного топлива, которые действовали до начала полномасштабного вторжения РФ. Теперь в продажу вновь должно поступать топливо не ниже стандарта "Евро-5". Бензин и дизель стандартов "Евро-3" и "Евро-4", а также этилированный бензин запрещаются к обращению.

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Такое решение принял Кабинет министров на заседании 23 января, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Кроме того, ранее был обнародован проект соответствующего постановления.

"Внесены изменения в Технический регламентотносительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, в частности, в части возобновления действия требований по качеству топлива на уровне не ниже Евро-5", – заявил Мельничук. Также восстановлены требования директив ЕС по запрету продажи этилированного бензина.

Послабления в части требований к бензину вводились в начале полномасштабной войны, чтобы обеспечить бóльшую доступность топлива как для гражданских, так и для ВСУ. Тогда атаки России привели к остановке всех предприятий нефтепереработки в Украине, а поставки бензина, дизеля и автогаза из Беларуси остановились.

Предполагалось, что норма об обороне топлива "Евро-3" и "Евро-4", а также продаже этилированного бензина будет действовать до окончания военного положения. Тем не менее, с 2022 года ситуация на рынке кардинально изменилась.

Теперь, как уверяют в Кабмине, проблемы с импортом горючего нет. "Налажены новые маршруты поставки нефтепродуктов, участниками рынка заключены долгосрочные контракты с европейскими производителями и международными трейдерами, ситуация на топливном рынке является стабильной. Удовлетворяются потребности экономики государства, ВСУ и других потребителей бензинами и дизельным топливом надлежащего качества и в необходимом объеме", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе-2024 в Украине подешевело автомобильное топливо. При этом нынешнее снижение цен на бензин, ДТ и автогаз, по0видимому, не окончательное – согласно прогнозам, уже в ближайшее время расценки на АЗС станут еще ниже.

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