Экс-главе "Укрэнерго" Кудрицкому избирают меру пресечения: что известно

Бывшему руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому избирают меру пресечения. Его подозревают в мошенничестве и присвоении более 13,7 млн грн государственных средств во время тендеров на реконструкцию энергосетей. Прокуроры просят суд о содержании под стражей с альтернативой залога 13 млн грн.

По данным нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), к 15:45 Кудрицкого, который был задержан накануне доставили в зал Печерского суда в Киеве. Около 16:00 начался суд, но почти сразу был объявлен перерыв, подозреваемого вывели из зала.

Кроме Железняка, на заседание от "Голоса" пришла народный депутат Инна Совсун, также в зале есть Анастасия Радина и Андрей Герус от "Слуги народа", уточняет "Радио Свобода". По данным издания, и Совсун, и Железняк заявили, что будут брать Кудрицкого на поруки, если будет такая возможность.

Ранее бюро объявило подозрение Владимиру Кудрицкому и Игорю Гринкевичу. Их подозревают в мошенничестве и завладении миллионными средствами государственного предприятия во время тендеров на реконструкцию энергосетей еще в 2018 году.

Гринкевич уже находится в СИЗО в рамках другого производства. А Кудрицкий сначала проходил по делу в качестве свидетеля."Был сегодня (речь идет о 22 октября. – Ред.) на допросе в ГБР в качестве свидетеля. Моему удивлению не было предела, когда оказалось, что все основные события (включая сакраментальную порубку деревьев) произошли уже после моего увольнения из "Укрэнерго", – отмечал сам Кудрицкий.

Обыски у бывшего главы "Укрэнерго" состоялись 21 октября. Во время следственных действий у него изъяли телефон и документы. На следующий день, 22 октября, Кудрицкий дал первый допрос и получил статус свидетеля, однако вскоре его задержали.

По данным ГБР, экс-глава "Укрэнерго" и бизнесмен организовали мошенническую схему во время тендеров на реконструкцию подстанций Южной и Западной энергосистем. Было заключено два договора на сумму более 68 млн грн, а 13,7 млн грн авансов присвоили без намерения выполнять работы. Следствие установило подделку документов для создания юридического лица и осуществления финансовых операций со средствами государственной компании.

По инкриминируемым статьям Кудрицкому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, а правоохранители проверяют другие возможные злоупотребления Кудрицкого, в частности завышение объемов вырубки леса и стоимости подрядных работ при строительстве энергомагистралей.

Напомним, 2 сентября 2024 года наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" проголосовал за увольнение Кудрицкого с должности председателя правления. Причиной называли якобы неудовлетворительную работу по строительству защитных сооружений на объектах компании и отказ подать заявление на увольнение по собственному желанию. После этого временным исполняющим обязанности председателя назначили Алексея Брехта, а сейчас компанию возглавляет Виталий Зайченко.

