ГБР задержало бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: что известно – СМИ

ГБР (Государственное бюро расследований) задержало бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по подозрению в мошенничестве и отмывании средств. Расследование касается завладения государственными средствами во время тендеров на реконструкцию энергосетей 2018 года.

Об этом сообщают источники в правоохранительных органах"Укринформу". Кудрицкому готовят сообщение о подозрении. По предварительной квалификации, речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, полученных преступным путем.

Следствие считает, что Кудрицкий вместе с бизнесменом Игорем Гринкевичем, который уже находится в СИЗО, могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. По информации источников, обыски у Кудрицкого состоялись еще 21 октября.

Правоохранители проверяли вопрос завышения объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. В то же время отмечается, что правоохранители открыли не одно уголовное производство относительно возможных злоупотреблений Кудрицкого во время его пребывания на посту главы "Укрэнерго". Новость дополняется.