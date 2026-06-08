Быстрое переобучение и мультифункциональность: в 'Метинвесте' рассказали о преодолении кадрового дефицита

Группа "Метинвест" развивает программы быстрого переобучения работников и готовит мультифункциональных специалистов, чтобы оперативно реагировать на кадровый дефицит и производственные вызовы в условиях войны.

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Об этом рассказал директор департамента организационного менеджмента и управления вознаграждениями Группы "Метинвест" Артем Логачев во время Jobs&Skills 4 Ukraine Forum в Киеве.

По словам Логачева, производственные предприятия "Метинвеста" работают вблизи линии фронта, а дефицит кадров в компании сегодня достигает около 3 тысяч работников. Основными причинами являются мобилизация, релокация населения в более безопасные регионы и выезд части людей за границу. В таких условиях бизнес вынужден оперативно адаптироваться к изменениям и быстро готовить новых специалистов.

"Враг заставляет бизнес быстро перестраиваться – перенастраивать цепи поставок, сбытовые сети и производственные мощности. Мы принимаем этот вызов, но для этого нам критически нужны скорость и гибкость. Должны очень оперативно переучивать людей и переводить их на другие участки работы. Иногда буквально за сутки", – подчеркнул он.

Также в компании разработали собственные, современные программы переквалификации, которые длятся от трех до четырех месяцев и позволяют сотрудникам получить новую профессию без длительного отрыва от работы.

Еще одним направлением работы является подготовка мультифункциональных работников, которые обладают несколькими квалификациями. Это дает возможность быстро перераспределять персонал между производственными участками в зависимости от потребностей предприятия и изменений операционной ситуации.

Логачев отметил, что "Метинвест" выступает за усиление сотрудничества бизнеса и государства в сфере профессиональной подготовки кадров – в частности, компания готова присоединиться к государственной программе обучения по ваучерам, а также предлагать собственные краткосрочные учебные курсы для жителей регионов присутствия предприятий.

"Важно, чтобы ваучеры покрывали короткие и максимально практические программы, которые быстро дают человеку конкретную квалификацию и базу знаний – достаточную, чтобы уже на следующий день безопасно работать", – подчеркнул он.

В компании убеждены, что развитие системы быстрой переквалификации и тесное взаимодействие бизнеса и государства помогут быстрее адаптировать рынок труда к потребностям экономики и обеспечить предприятия необходимыми кадрами в условиях военного времени.

Форум Jobs&Skills 4 Ukraine объединил представителей власти, бизнеса, образовательной сферы и международных организаций для обсуждения вопросов занятости, переквалификации и развития рынка труда в Украине. Организаторами мероприятия выступили Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Федерация работодателей и Группа Всемирного банка.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.