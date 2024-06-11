"У нас есть все карты": Кэмерон жестко призвал усилить санкционный удар по РФ

Запад должен "сделать больше" и ударить санкциями по самым больным местам Российской Федерации в ответ на обстрелы россиянами энергетической системы Украины. Использовать нужно те инструменты экономического давления, которых боится кремлевский диктатор Владимир Путин.

Такое мнение высказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. В среду, 11 июня, он выступил на Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2024) в столице Германии Берлине.

Кэмерон считает, что партнеры "в основном остановили поток российской нефти". "Но пришло время убедиться, что мы полностью "отключили" и российский газ в Европе. Нам нужно сделать больше", – заявил он.

Руководитель МИД Великобритании также выступает за использование замороженных активов государства-агрессора.

"Нужно спросить себя: чего боится Путин? Он боится, что мы откажемся от углеводородов. Он боится, что мы возмемся за замороженные государственные активы России. И я надеюсь, что на саммите G7 на этой неделе мы по меньшей мере договоримся использовать проценты от замороженных активов для того, чтобы собрать огромный заем для Украины. И деньги начнут поступать задолго до ноябрьских выборов в Америке", – сказал Кэмерон.

Также он обратил внимание на теневой флот РФ – корабли без страховки, опасные, в том числе, для экологии.

"Я хочу знать, что каждый раз, когда они заходят в нейтральный порт, их проверяют, арестовывают и им не позволяют перевозить российскую нефть и продавать ее по всему миру. Как я уже сказал, у нас есть все карты: самая сильная экономика, лучшие альянсы, опыт, знания, и мы должны использовать все это", – отметил политик.

Он заверил, что "Британия сыграет свою роль" и будет помогать Украине в разных сферах, в частности, страховании, технологиях, инвестициях, реконструкции и других.

"Вопрос для нас состоит в том, хватит ли нам смелости разыграть все эти карты и хватит ли нам терпения, чтобы убедиться, что Украина выиграет в долгосрочной перспективе", – заявил руководитель британского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Берлине 10 июня стартовала двухдневная Конференция по восстановлению Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, открывая мероприятие, призвал всеми силами поддержать украинскую ПВО, президент Украины Владимир Зеленский – обеспечить блэкаут российского террора, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что РФ заставят платить за агрессию путем конфискации активов.

– Зеленский также отметил, что далеко не все потребности ВСУ закрыты, а самым большим стратегическим преимуществом оккупантов является преимущество в небе.

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