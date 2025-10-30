Британская компания и российские казино: как в Днепре могли украсть отделения 'Укрпочты'. Расследование

Три помещения "Укрпочты" в Днепре могли незаконно переоформить на частную компанию через поддельные свидетельства. Для такой сделки ее организаторы якобы отмывали деньги подсанкционных российских казино через британскую фирму и заметали следы с помощью криптовалют.

Полиция открыла соответствующее производство по статье о злоупотреблениях, но за полгода в его рамках не произошло никаких существенных сдвигов. После открытия "дела" на спорное имущество был наложен арест, но с тех пор в судебном реестре не появилось ни одного упоминания об обысках, или новых арестах. Журналистское расследование раскрывает детали этой подозрительной истории.

Отделения-двойники "Укрпочты": с чего все началось

В мае 2025 года секретарь городского совета Днепра Александр Санжара публично обратился в полицию, заявив, что у города якобы украли три коммунальных помещения, в которых расположены отделения "Укрпочты":

на проспекте Мира, 18,

улице Юрия Кондратюка, 10,

Марии Лисиченко, 17.

Санжара публично назвал эту историю"кражей коммунального имущества". Тогда же и передал все материалы правоохранителям, что в итоге привело к открытию вышеупомянутого производства.

Кто и как мог организовать схему

Журналистам удалось установить двух вероятных организаторов сделки с помещениями – это Сергей Смирный и Виталий Мархасин. Один якобы занимался "обналичиванием" денег российских казино, а другой, как утверждают расследователи, может быть автором самой схемы по краже недвижимости.

В условиях запрета НБУ на вывод валюты за границу дельцы, вероятно, воспользовались тем, что крупные компании искали возможности для вывода прибыли и уклонения от уплаты налогов. Для этого была создана британская компания Chay Systems LLC, которая занималась продажей услуг, в частности обслуживания цифровых замков.

К схеме, вероятно, подключили иностранную платежную компанию Zen. Ее могли использовать как шлюз для перевода средств с украинских счетов на иностранные в обход запретов НБУ. Zen является единственной компанией, которая имеет возможность сразу со своего счета переводить валюту в криптовалюту без лишних хлопот и следов, утверждают расследователи.

Но в Европе все не так просто, и чтобы заключить договор с Zen, необходимо пройти проверки и показать реальную деятельность. Тогда мог возникнуть вопрос, как компании, которая вероятно служила только для вывода денег, придать вид серьезного бизнеса? Поэтому, Смирный и партнеры вероятно использовали для этого старый патент на разработку мобильного приложения Chay, соавтором которого был сам Смирный.

Вероятно, для подстелкивания впечатления о деятельности компании Сергей Смирный участвовал в поездках правительственных делегаций в Токио и Вашингтон. Он выступал на встречах с послами от имени Торгово-промышленной палаты Украины.

Попасть в подобную делегацию мечтает каждый бизнесмен, уверены слушатели. Они утверждают, что после таких встреч автоматически приобретается "особый статус" и вопросов к реальности компании возникать не может.

В дальнейшем через подконтрольные компании с помощью корпоративных карт, оплачивая на сайте различные несуществующие услуги, деньги от подсанкционных казино якобы шли на счет британской компании, где конвертировались в криптовалюты. Такие переводы сложно отследить и зафиксировать.

После этого на заработанную комиссию от отмывания денег дельцы якобы организовали схему по краже отделений "Укрпочты" через черного регистратора, который мог работать с Виталием Мархасиным – Виталием Подгорным. Этого регистратора уже ловили на махинациях, но ему удавалось избежать наказания.

По мнению расследователей, выглядело это так:

Смирный через своего человека в "Укрпочте" мог договориться о передаче документов на помещение и заплатить за это 50 тысяч долларов.

и заплатить за это 50 тысяч долларов. За это работники "Укрпочты" якобы сняли помещение с баланса , передали документы и ключи, позволили осмотреть его и сделать замеры. Для этого, вероятно, использовали старые документы 1960-х годов, когда помещения еще не принадлежали городу.

, передали документы и ключи, позволили осмотреть его и сделать замеры. Для этого, вероятно, использовали старые документы 1960-х годов, когда помещения еще не принадлежали городу. Затем, вероятно, подделали технический паспорт и через упомянутого регистратора Подгорного оформили помещение на компанию, где директором формально был Василий Самойлов (один из тех, с чьих карточек якобы осуществлялись переводы средств казино).

и через упомянутого регистратора Подгорного оформили помещение на компанию, где директором формально был Василий Самойлов (один из тех, с чьих карточек якобы осуществлялись переводы средств казино). После этого операции якобы попытались узаконить все через аукцион, но что-то пошло не так.

На сегодня, "Укрпочта" продолжает ежемесячно платить аренду ООО "Стройбудинвестком". На эту компанию якобы и было похищено коммунальное имущество.

Что известно о Сергее Смирном

В Днепре Виталий Мархасин имеет репутацию человека, к которому якобы обращаются, чтобы обойти закон. А вот Сергей Смирный – это непубличный игрок.

Согласно биографии, которую подавал Смирный как кандидат в ВР в 2019 году, он родился 16 февраля 1984 года в поселке Петропавловка Днепропетровской области.

В 2001 году окончил местную школу, после чего поступил в ПТУ в Первомайске на специальность электрослесаря подземных работ. После этого в 2002 году начал работать на шахте "Юбилейная", но пробыл там недолго. Уже в 2003 году Смирный поступил в Национальный горный университет на экономиста.

С 2005 по 2009 год работал в фирме "Леон", где стал коммерческим директором. Уже в 2009 году Смирный имел перерабатывающую станцию, производство удобрений, юридическое бюро и строительную компанию.

С началом полномасштабного вторжения Смирный не пошел на фронт. В 2022 году он получил статус непригодного к службе. До этого он якобы неделю "полежал с почками" в больнице.

Смирный получил 3 группу инвалидности от МСЭК и пенсию. Обычно пациенты с инвалидностью из-за проблем с почками нуждаются в постоянном диализе.

Мать Смирного – Ирина Владимировна в свое время работала в петропавловском отделении Пенсионного фонда. Повлияло ли это на назначение пенсии для ее сына в 38 лет, не известно, но выплаты от государства он получает бессрочно.

В целом, в схеме по отмыванию средств казино могли быть задействованы 36 компаний и ФОПов, одно из которых оформлено как раз на Ирину Смирную, а деньги якобы шли через 18 банков.

Что с помещениями сейчас

Пока готовилось расследование стало известно, что Хозяйственный суд Днепропетровской области решил вернуть городу помещения на улице Марии Лисиченко, 17. Решение еще не появилось в реестре, но, по словам адвоката горсовета Андрея Маринеско, это может стать прецедентом для еще двух дел по возврату недвижимости на проспекте Мира, 18 и улице Юрия Кондратюка, 10.

По словам Маринеско, в этих делах участвует компания "Компания Альянс Д", которая якобы за долг в 647 тыс. грн забрала себе отделение на Лисиченко. Если бы эту недвижимость продали на аукционе за 2,8 млн грн, то легко можно было бы покрыть такую сумму и получить дополнительную выгоду.

Редакция располагает скринами переписок, таблицами и аудиозаписями, которые красноречиво указывают на то, что ни Смирный, ни Мархасин, вероятно, никогда и не планировали создавать реальный бизнес.

Пока страна воюет, а внимание общества приковано к фронту, похоже, некоторые люди увидели в хаосе возможность стать богаче. Эта история достойна голливудского триллера, с одним лишь исключением: это реальность, в которой одни гибнут за Украину, а другие пытаются грабить города.

Мы будем следить за развитием событий и сообщим обо всех обновлениях.