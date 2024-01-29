"Большое ничего". В Раде зарегистрирован законопроект против давления на бизнес: нардеп объяснил, почему это не поможет

В Верховной Раде с подачи Офиса президента (ОП) зарегистрирован правительственный законопроект, который призван решить проблему с давлением силовиков на бизнес. Однако на самом деле в законопроекте проигнорированы почти все нормы, о которых просил бизнес. Предпринимателей при этом призывают подать альтернативный законопроект, который действительно будет полезен.

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Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию работы Бюро экономической безопасности (БЭБ) под №10440. Анализ документа провел первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам не были учтены такие просьбы бизнеса:

нормальное урегулирование подследственности и введение ответственность за ее нарушение;

запрет оперативным подразделениям СБУ вмешиваться в работу БЭБ;

урегулирование возврата арестованного имущества и вообще арестов;

вопросы обысков;

усиление качества судебного контроля;

"многие другие важные и полезные изменения в защите бизнеса".

"Откровенно открытых зашкваров (пока) нет, но это снова "большое ничего". Что будет он принят, что нет – ничего не изменится. Практически все изменения, на которых настаивал бизнес, проигнорированы", – отметил нардеп и привел несколько примеров предложений из документа:

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"Вроде бы норма звучит ок, только штат бизнес-омбудсмена чуть больше 30, и единственный офис в Киеве. Да и они уже сами публично против такой идеи выходили. То есть чистая профанация", – объяснил Железняк.

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"Вроде бы ок, но в тексте вторым абзацем это нивелируется, и как привлекали СБУ/ДБР, так и дальше будут привлекаться. Снова профанация", – отметил нардеп.

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"Вроде бы, звучит ок. Но такая норма уже есть, и по законопроекту никаких последствий за невыполнение такой нормы не несется. Короче, профанация", – резюмировал Железняк.

Он уточнил, что в законопроекте есть "интересные идеи". Однако, по подсчетам Железняка, они занимают не более 10% от общего объема текста и все равно нуждаются в исправлениях.

"Все, с чем выходили бизнес-ассоциации, общественность и отдельные народные (депутаты. – Ред.) в этом законе не учтены. Вот еще раз кто-то подставил президента и проигнорировал решение СНБО… Кто же этот заместитель ОП? Поэтому, уважаемый бизнес, я думаю, за эти две недели, пока можно подать альтернативный законопроект, вам нужно подготовить свою версию. Которая будет реально решать проблемы давления на бизнес, а не создавать очередное "большое ничего", – отметил Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, в 23 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение, что в Украине появится Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого войдут представители известного украинского бизнеса. Зеленский подписал указ о создании такого совета 26 января.

Также Зеленский обещал, что правительство в скором времени обнародует разработанный законопроект о Бюро экономической безопасности и некоторые другие документы. Они должны были снять возможное давления на легальный бизнес.

Перед этим в Украине разгорелся скандал из-за задержания силовика бизнесмена, основателя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы. Среди прочих, позицию выразили общественное движение "Манифест 42" и Федерация работодателей Украины (ФРУ). Обе организации осудили действия правоохранителей, которые расценивают как давление на бизнес. А "Манифест 42" при этом обратился напрямую к Зеленскому с очередной просьбой решить эту проблему.

Игоря Мазепу задержали из-за строительства элитного коттеджного городка Goodlife Park. Национальная полиция утверждает, что бизнесмен и его партнеры якобы незаконно завладели землями водного фонда на территории дамбы "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС". Игорь Мазепа тоже прокомментировал свое задержание. Он заявил, что не может быть виновным в деле о земельных участках, так как их выделяли чиновники, а не сам бизнесмен.

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