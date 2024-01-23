В Украине будет создан Совет по поддержке предпринимательства: Зеленский заявил о решении СНБО

В Украине появится Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого войдут представители известного украинского бизнеса. Решение об этом было принято 23 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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Детали раскрыл глава государства Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к народу. Видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

Гарант отметил, что решение СНБО касается экономической безопасности и экономической стабильности во время военного положения.

"Четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам преодолеть весь комплекс проблем, о котором много говорилось на этих неделях", – заявил Зеленский.

О создании Совета по поддержке предпринимательства договорились представители власти и бизнеса. В состав ведомства войдут "известные имена", руководители украинских компаний. "Бизнес, работающий ради миллионов людей. Технологический бизнес, деньги, услуги и другие отрасли. Различные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача – укрепление нашей экономики, общества", – уточнил Зеленский.

Кроме того, правительство в скором времени обнародует разработанный законопроект о Бюро экономической безопасности и некоторые другие документы. Они должны снять возможное давления на "белый", легальный бизнес.

"Определены на уровне СНБО и три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, следует снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое – все подробно в указе", – сказал президент.

Он подчеркнул, что государство свою часть договора с бизнесом выполнит. Важно, чтобы бизнесмены тоже сделали это: платили налоги, работали легально, "в белую", уважали своих сотрудников и не работали с Россией.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине намерены увеличить лимиты годового дохода для физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Однако только в рамках изменения системы единого налога.

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