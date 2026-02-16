Большинство вопросов можно решить онлайн: какие цифровые помощники пригодятся абонентам "Киевстар"
Сегодня большинство вопросов по сервисам украинских компаний можно решить онлайн – в удобное время и без ожидания. Для абонентов "Киевстар" существуют цифровые помощники, которые помогут быстро разобраться с вопросами по связи, тарифов или услуг – без звонков к оператору.
"Мой Киевстар" – помощник в телефоне
В приложении доступны услуги, с помощью которых абонент может сделать почти все, что связано с мобильным номером:
- проверить баланс и остатки по тарифу;
- просмотреть расходы по номеру;
- изменить тариф;
- подключить или отключить услуги;
- пополнить счет без комиссии.
Пользователи Домашнего Интернета в "Мой Киевстар" могут самостоятельно провести диагностику услуги, если наблюдаются сложности с интернетом и отследить, на каком этапе ее решения.
Чат-бот 24/7 предоставляет ответы на большинство вопросов
Абоненты могут быстро получать ответы на самые распространенные вопросы без необходимости звонить оператору. Это помогает оперативно находить нужную информацию и решать большинство типичных запросов за несколько минут. Чат-бот помогает узнать условия тарифа, подскажет удобный способ подключения услуги, и проинструктирует по поводу самых распространенных запросов, в том числе как пополнить счет и тому подобное.
Если запрос является нестандартным или нетипичным, чат-бот сразу перенаправит к специалисту поддержки. Чат-бот доступен с любого устройства.
"Киевстар" постоянно совершенствует цифровые каналы коммуникации, ведь они значительно упрощают взаимодействие с оператором и позволяют быстро и удобно получить необходимую информацию без обращения в контакт-центр, одновременно предоставляя ответы на большинство вопросов абонентов.
Окно чат-бота всегда доступно на официальном сайте Киевстар и в мобильном приложении "Мой Киевстар".