Более 5 тысяч гривен: цены на аренду квартир в Киеве значительно выросли за полгода

В Киеве стремительно выросла стоимость аренды квартир за последние 6 месяцев. Так, за последние 6 месяцев средняя стоимость аренды выросла почти на 6,5 тыс. грн – с 11,1 тыс. грн до 17,5 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные базы объявлений M2bomber. При этом за год удорожание аренды составляет почти 4,5 тыс. грн.

За последний месяц цены на аренду жилья в столице также выросли, но незначительно – почти на 600 грн.

Сколько в среднем стоит аренда 1-, 2- и 3-комнатной квартиры?

Чаще такое жилье в Киеве сдают за 10,4 тыс. грн, 12 тыс. грн, а также 15,2 тыс. грн. Таких объявлений насчитывается 7,9%. Также популярные цены:

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8,8 тыс. грн – 7,2%;

7,2 тыс. грн – 3,9%.

В свою очередь, 2-комнатные квартиры чаще всего сдают за 15 тыс. грн. За такую цену насчитывается 13,3% объявлений. Также часто встречаются цены:

10 тыс. грн., 12 тыс. грн., 20 тыс. грн. – 6,2%;

18 тыс. грн., 26 тыс. грн. – 4,3%.

3-комнатные квартиры чаще всего сдают за 15,6 тыс. грн – 9,7% объявлений. Также "популярные" цены:

30 тыс. грн – 7,9%;

18 тыс. грн – 6,7%.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине впервые зарегистрировали недвижимость по новым правилам. Так, в государственном реестре вещных прав появилась запись о специальных имущественных правах на жилье, которое построят в будущем.

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