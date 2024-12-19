Более 20 банков присоединились к ограничению карточных переводов для украинцев: какие именно и как усилят контроль

Новые лимиты на переводы клиентам с неподтвержденными доходами установлены на уровне от 50 до 100 тысяч гривен в месяц. К инициативе присоединились 23 банка и 2 финансовые компании, что значительно расширяет охват правил.

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Об этом сообщила Ассоциация украинских банков. Украинская банковская система продолжает усиливать контроль над финансовыми операциями, направленный на борьбу с "дроп-схемами" и обеспечение прозрачности платежных услуг.

Эта инициатива предусматривает установку новых лимитов на переводы для клиентов с неподтвержденными доходами. Новые участники, поддержавшие Меморандум:

Укрэксимбанк;

Укргазбанк;

Кристаллбанк;

Банк Глобус;

МТБ Банк;

Радобанк;

Идея Банк;

Альтбанк;

Банк Альянс;

Европейский Промышленный Банк (ЕПБ);

Клиринговый Дом;

Поликомбанк;

Банк Траст-Капитал;

Украинский банк реконструкции и развития;

Окси Банк;

Первый Инвестиционный Банк (ФИО);

Агропросперис Банк;

NovaPay;

ПроКредит Банк;

Коминбанк;

Правэкс Банк;

Финансовая компания "ЕВО" (RozetkaPay);

Банк "Украинский Капитал";

Смысл Банк;

Скай Банк.

Новые лимиты на переводы

Меморандум предусматривает введение четких ограничений на сделки для клиентов с неподтвержденными доходами. Пока они такие:

с 1 февраля 2025 года:

клиенты с высоким уровнем риска – до 50 тысяч гривен в месяц;

клиенты со средним и низким уровнем риска – до 150 тысяч гривен.

с 1 июня 2025 года:

для клиентов со средним и низким риском лимит снизится до 100 тысяч гривен в месяц.

Эти лимиты не будут касаться клиентов с подтвержденными доходами, зарплатных клиентов, волонтеров и переводов между счетами одного клиента в пределах одного банка. Главная цель новых правил – борьба со злоупотреблениями платежной инфраструктурой. "Дроп-схемы", активно используемые для уклонения от налогов и незаконного обращения средств, создают значительные риски как для банков, так и для государственной финансовой системы.

Что еще предполагает Меморандум

проводить тщательную проверку клиентов и мониторинг финансовых операций;

создать централизованный реестр сомнительных клиентов с пометкой "дроп";

устанавливать автоматизированные правила мониторинга операций в ночное время (с 24:00 до 06:00);

усилить коммуникацию с клиентами для документального подтверждения источников доходов.

Участники подчеркнули, что внедрение таких правил позволит усилить доверие к банковской системе, минимизировать риски финансовых преступлений и повысить стабильность рынка. Президент АУБ Андрей Дубас отметил, что подобные шаги являются важным элементом в создании прозрачной финансовой экосистемы в Украине.

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