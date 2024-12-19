Более 20 банков присоединились к ограничению карточных переводов для украинцев: какие именно и как усилят контроль
Новые лимиты на переводы клиентам с неподтвержденными доходами установлены на уровне от 50 до 100 тысяч гривен в месяц. К инициативе присоединились 23 банка и 2 финансовые компании, что значительно расширяет охват правил.
Об этом сообщила Ассоциация украинских банков. Украинская банковская система продолжает усиливать контроль над финансовыми операциями, направленный на борьбу с "дроп-схемами" и обеспечение прозрачности платежных услуг.
Эта инициатива предусматривает установку новых лимитов на переводы для клиентов с неподтвержденными доходами. Новые участники, поддержавшие Меморандум:
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- Кристаллбанк;
- Банк Глобус;
- МТБ Банк;
- Радобанк;
- Идея Банк;
- Альтбанк;
- Банк Альянс;
- Европейский Промышленный Банк (ЕПБ);
- Клиринговый Дом;
- Поликомбанк;
- Банк Траст-Капитал;
- Украинский банк реконструкции и развития;
- Окси Банк;
- Первый Инвестиционный Банк (ФИО);
- Агропросперис Банк;
- NovaPay;
- ПроКредит Банк;
- Коминбанк;
- Правэкс Банк;
- Финансовая компания "ЕВО" (RozetkaPay);
- Банк "Украинский Капитал";
- Смысл Банк;
- Скай Банк.
Новые лимиты на переводы
Меморандум предусматривает введение четких ограничений на сделки для клиентов с неподтвержденными доходами. Пока они такие:
- с 1 февраля 2025 года:
- клиенты с высоким уровнем риска – до 50 тысяч гривен в месяц;
- клиенты со средним и низким уровнем риска – до 150 тысяч гривен.
- с 1 июня 2025 года:
- для клиентов со средним и низким риском лимит снизится до 100 тысяч гривен в месяц.
Эти лимиты не будут касаться клиентов с подтвержденными доходами, зарплатных клиентов, волонтеров и переводов между счетами одного клиента в пределах одного банка. Главная цель новых правил – борьба со злоупотреблениями платежной инфраструктурой. "Дроп-схемы", активно используемые для уклонения от налогов и незаконного обращения средств, создают значительные риски как для банков, так и для государственной финансовой системы.
Что еще предполагает Меморандум
- проводить тщательную проверку клиентов и мониторинг финансовых операций;
- создать централизованный реестр сомнительных клиентов с пометкой "дроп";
- устанавливать автоматизированные правила мониторинга операций в ночное время (с 24:00 до 06:00);
- усилить коммуникацию с клиентами для документального подтверждения источников доходов.
Участники подчеркнули, что внедрение таких правил позволит усилить доверие к банковской системе, минимизировать риски финансовых преступлений и повысить стабильность рынка. Президент АУБ Андрей Дубас отметил, что подобные шаги являются важным элементом в создании прозрачной финансовой экосистемы в Украине.
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