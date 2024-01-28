Более 10% новых предпринимателей в Польше зарегистрировали украинцы: озвучено количество

В Польше в 2023 году каждое 10 новое предприятие было основано украинцами. Речь идет о такой форме предпринимательства, как ФЛП (физические лица-предприниматели).

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Об этом сообщает газета Rzeczpospolita, проанализировав данные портала Центральной регистрации и информации о бизнесе. В январе и феврале 2022 года в Польше регистрировали около 200 украинских ФЛП в месяц.

После полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину темпы существенно ускорились. В марте уже речь шла о 600 ФЛП в месяц, в апреле – до 1300, в июне – до 1700, а впоследствии – до 2000 новых украинских бизнесов в месяц.

При этом 2023 стал пиковым по регистрации малого украинского бизнеса в Польше – речь идет о примерно 2800 предприятиях в месяц. Всего на протяжении 2022-2023 годов украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

Чаще всего украинцы открывают в Польше бизнес в таких отраслях:

строительство;

ІТ;

предоставление услуг;

торговля.

Опрос поляков-ФЛП показал, что 27% из них переживают из-за конкуренции с украинским бизнесом, но большинство – 61% – не видят в украинцах угрозы. Эксперты добавляют, что предприимчивые украинцы могут открывать бизнесы совместно с польскими коллегами или ориентироваться, особенно в сфере услуг, на таких же украинских беглецов от войны. Потому угрозы для польского бизнеса действительно нет.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в 2023 году чаще всего украинские беженцы в Польше получали зарплату в размере 3000–4000 злотых (28 000–38 000 грн). Однако 49% беженцев задекларировали заработок менее 3000 злотых, среди довоенных мигрантов таковых всего 21%. Это меньше минимальной зарплаты при условии работы полный рабочий день.

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