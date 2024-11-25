Благотворительные фонды продали сотни "авто для ВСУ": какую схему придумали

Украинские благотворительные фонды ввозили в страну подержанные легковые автомобили под видом гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины, после чего продавали их за наличные. В общей сложности таким коррупционным образом без уплаты соответствующих таможенных платежей было ввезено более 700 авто.

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Три таких мошеннических организации сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили во Львовской области. Схему организовали граждане Украины и Молдовы.

В результате обысков у них дома детективы БЭБ изъяли документы, 17 транспортных средств и компьютерную технику. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда подакцизных товаров), а также устанавливаются другие причастные.

Ранее БЭБ разоблачило масштабную коррупционную схему, организованную бывшим директором государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса, обвиненного в растрате 36 млн гривен из бюджета. Он вместе с другими фигурантами делал вид поставок компонентов для использования в боевых самолетах, получая оборудование из неучтенных в установленном порядке остатков на предприятии, которые были сформированы еще в 90-х годах.

Также OBOZ.UA сообщал, что четырех должностных лиц Днепровского горсовета обвинили в присвоении более 10,5 миллионов гривен, выделенных в рамках реализации Программы содействия территориальной обороне города на 2022-2026 годы. Они умышленно завышали стоимость этих товаров, чтобы присвоить часть средств.

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