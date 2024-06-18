Зарплатный лимит и особые правила для "ФОПов": "слуги народа" предложили уже 3 схемы экономического бронирования от мобилизации

Депутаты Верховной Рады предложили еще два варианта внедрения экономического бронирования от мобилизации в Украине. Кроме основного варианта с уплатой повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц, предлагается механизм с привязкой к размеру зарплат. Предполагается, что в таком случае оклад должен быть не меньше 36 336 грн. А для ФЛП (физлиц-предпринимателей, укр. "ФОП") хотят прописать особые условия.

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Так, в Верховной Раде накануне, 17 июля, зарегистрировали еще два законопроекта по экономическому бронированию №№ 11331-1 и 11331-2. Основной законопроект находится в парламенте с 11 июня под № 11331.

Интересно, что все проекты закона от одной группы авторов во главе с нардепом Дмитрием Наталухой ("Слуга народа"), главой комитета ВР по вопросам экономического развития. Альтернативные законопроекты предлагают такие условия:

модель с бронированием по уровню зарплаты: могут быть забронированы работники, получающие зарплату не менее 12 прожиточных минимумов в месяц, по состоянию на июнь-2024 это 36 336 грн ; бронирование "ФОПов" не предусмотрено;

могут быть забронированы работники, получающие в месяц, по состоянию на июнь-2024 это ; бронирование "ФОПов" не предусмотрено; смешанная модель: забронированными могут быть работники с зарплатой свыше 36 336 грн, а также ФЛП при уплате 20 400 грн военного сбора.

При этом воспользоваться таким бронированием смогут не все "ФОПы". Для них хотят установить четкие условия:

регистрация за шесть месяцев и более до дня вступления в силу закона;

и более до дня вступления в силу закона; доходом не менее трехкратного размера сбора за бронирование – более 61 200 грн в месяц.

"В законе мы заложили концепцию "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики трудно заменимых специалистов", – отмечал Наталуха, комментируя изначальную версию законопроекта. По его словам, такой подход позволит сохранить важных специалистов и обеспечить непрерывную работу предприятий во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, работников агросектора в Украине будут бронировать от мобилизации на год. Соответствующее решение правительства было принято для обеспечения безопасной деятельности аграриев.

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