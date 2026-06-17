Бизнес в Украине разбивают на сотни индивидуальных предпринимателей: как работает эта схема и чем она грозит государству и работникам

Крупный бизнес в Украине продолжает маскироваться под тысячи мелких предпринимателей с целью сокращения налоговых отчислений. Искусственное дробление крупных торговых сетей на индивидуальных предпринимателей не только лишает госбюджет миллиардных поступлений, но и уничтожает равные условия для честной конкуренции.

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Об этом рассказал заместитель директора Бюро экономической безопасности Украины Павел Буздыган. Он подчеркнул, что проверки БЭБ способствуют тому, что некоторые из таких бизнесов отказываются от подобных махинаций и начинают уплачивать налоги в полном объеме.

Что такое искусственное дробление бизнеса

Павел Буздыган раскрыл детали масштабной схемы, которую недавно ликвидировали детективы ведомства. Она как нельзя лучше иллюстрирует такую налоговую схему:

крупная торговая сеть насчитывала около 400 магазинов в нескольких областях Украины ;

; де-юре система функционировала как конгломерат из более чем 3,5 тысячи подставных физических лиц-предпринимателей (ФЛП, или по-украински "ФОП") ;

; при такой схеме гигантские ритейлеры лишь имитируют работу малого бизнеса ;

; на самом деле сотни торговых точек управляются из единого центра , имеют общие финансовые потоки и закупки, но оформлены на множество отдельных лиц, чтобы не превышать лимиты для упрощенной системы налогообложения;

, имеют общие финансовые потоки и закупки, но оформлены на множество отдельных лиц, чтобы не превышать лимиты для упрощенной системы налогообложения; фактически все магазины работают как единая компания , имеют единое управление, закупки и финансовую политику;

, имеют единое управление, закупки и финансовую политику; самое главное – налоги уплачиваются так, будто это тысячи мелких предпринимателей.

В чём опасность

Теневые "налоговые оптимизации" напрямую влияют на обороноспособность страны и финансирование социальной сферы .

. Крупные компании, использующие такие лазейки, получают несправедливые преимущества перед честными предпринимателями .

. ИП, согласившиеся выступать в качестве подставных "владельцев" бизнеса, рискуют столкнуться с проблемами с законом.

"Налоги – это не абстрактные цифры. Это меньшие ресурсы на оборону, медицину, образование, восстановление инфраструктуры и поддержку общин. Когда крупный бизнес использует схемы для минимизации налогов, он получает преимущество перед теми предпринимателями, которые работают честно", – говорит Павел Буздыган.

Он подчеркнул, что в случае возникновения вопросов у правоохранительных органов вся юридическая ответственность ляжет именно на подставных лиц, оставивших свои подписи на документах.

Какова цель БЭБ

Главным приоритетом ведомства является не просто фиксация нарушений или закрытие компаний, а создание условий, при которых бизнес начнет работать полностью прозрачно. БЭБ уже фиксирует первые системные результаты, когда после проверок крупные игроки рынка добровольно переходят на легальные модели работы, официально трудоустраивают людей и полностью уплачивают налоги.

"После проверок БЭБ компании отказываются от схем дробления, переходят на законную модель работы, официально трудоустраивают работников и начинают платить налоги в полном объеме. Именно такой результат мы считаем самым важным. Ведь когда бизнес возвращается в правовое поле, выигрывают все", – резюмирует Буздыган.

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