Бизнес в Украине объявил забастовку из-за произвола силовиков: "Манифест 42" будет останавливать предприятия

Общественное движение украинских предпринимателей "Манифест 42" объявило о предупредительной забастовке против давления силовиков на бизнес. Если "произвол тыловых силовиков" в отношении бизнеса не прекратится, уже с 1 февраля предприятия начнут частично останавливать свою работу в знак протеста.

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Речь идет о приостановке работы на 1 час. Об этом говорится в заявлении "Манифест 42" от 22 января. Движение уточняет, что приостановка работы буде осуществляться без ущерба для выполнения оборонных заказов.

"Мы ждем от руководства государства до 12:00 1 февраля 2024 г. дальнейших шагов для решения проблемы, угрожающей национальной безопасности государства: президенту Украины и правительству – разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законодательные инициативы, разработанные общественным движением "Манифест 42" с привлечением ведущих юристов, направленных на ограничение злоупотребления властью оборотнями в погонах во время проведения обысков, ареста счетов и имущества", – заявили в движении.

Среди требований бизнеса также инициирование законопроекта, которым все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.

Бизнес также ожидает, что Кабинет министров создаст постоянно действующую комиссию в формате "правительство – правоохранительные органы – бизнес-объединения" для оперативного реагирования на произвол в отношении бизнеса. "Работа комиссии должна быть публичной с привлечением СМИ, а ее решения – обязательны для выполнения правоохранительными органами", – заявляет "Манифест 42".

Также предприниматели вновь обратились напрямую к президенту Украины Владимиру Зеленскому. От него требуют огласить позицию по обыскам на территории предприятий без решения суда и допуска адвокатов с учетом 42-й статьи Конституции, гарантирующей право на предпринимательскую деятельность. Движение рассчитывает на освобождение предпринимателя Игоря Мазепы из СИЗО.

Еще в декабре-2023 председатель Совета Федерации работодателей Украины и соучредитель "Манифеста 42" Дмитрий Олейник сообщал, что движение обратилось к президенту Украины с призывом проработать и внести в Верховную Раду два законопроекта:

о введении моратория на арест счетов и "маски-шоу" с участием силовиков на период действия военного положения с исключениями только для дел, касающихся национальной безопасности;

на период действия военного положения с исключениями только для дел, касающихся национальной безопасности; предоставлении адвокатам дополнительных инструментов защиты предпринимателей, против которых возбуждены уголовные дела.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января общественное движение "Манифест 42" и Федерация работодателей Украины (ФРУ) выразили свою позицию по поводу задержания предпринимателя, основателя инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы. Обе организации осудили действия правоохранителей, которые расценивают как давление на бизнес.

Игоря Мазепу задержали из-за строительства элитного коттеджного городка Goodlife Park. Национальная полиция утверждает, что бизнесмен и его партнеры незаконно завладели землями водного фонда на территории дамбы "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС".

Сам Игорь Мазепа прокомментировал свое задержание. Он заявил, что не может быть виновным в деле о земельных участках, так как их выделяли чиновники, а не сам бизнесмен. Кроме того, Мазепа отрицает наличие "российского следа" в его деле.

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