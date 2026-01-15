Комендантский час в Украине не отменяется: в правительстве дали детальное объяснение

Режим комендантского часа в Украине остается в силе и не будет отменен. В то же время государство рассматривает возможность корректировки отдельных правил с учетом ситуации в энергетике и вызовов безопасности.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Так, в Киеве состоялось первое заседание штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов.

Во время встречи участники сосредоточились на ускорении восстановительных работ, формировании резервов оборудования и координации действий с международными партнерами. В правительстве отметили, что в условиях постоянных атак критически важно обеспечить четкое взаимодействие всех служб и единый план действий.

Отдельным направлением работы определено усиление защиты энергетической инфраструктуры. Вместе с Агентством восстановления реализуется согласованный комплекс мероприятий на определенных объектах критической инфраструктуры.

По поручению президента Владимира Зеленского на заседании отдельно рассмотрели вопрос комендантского часа и функционирования Пунктов Несокрушимости. Кулеба отметил, что комендантский час не отменяется, однако его правила могут пересматриваться. В частности, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности.

Речь идет о временных решениях, которые позволят обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения, дать людям возможность безопасно добраться до Пунктов Несокрушимости и обеспечить работу учреждений, которые официально выполняют их функции. Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только в регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В правительстве также подчеркнули, что никаких самовольных решений на местах быть не может. Параллельно продолжается усиление сети Пунктов Несокрушимости – сейчас в рамках общенационального аудита проверено более 10 тысяч пунктов, часть из них доукомплектовывают.

Кроме того, готовится обновленная модель работы Пунктов Несокрушимости с акцентом на опорные локации. Они должны работать круглосуточно, быть обеспечены резервным питанием, стабильной связью, водой и базовыми условиями для длительного пребывания людей, в частности маломобильных групп населения.

Отдельно прорабатываются механизмы поддержки Пунктов Несокрушимости, размещенных на базе частных объектов. В частности, речь идет о компенсации расходов на резервное питание и топливо. По словам Кулебы, положительный опыт такого сотрудничества уже есть, и в этом направлении правительство усиливает взаимодействие с бизнесом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине юридически будет зафиксировано состояние чрезвычайной ситуации в энергетике. Президент Украины Владимир Зеленский поручил пересмотреть правила для комендантского часа из-за холодов.

