Бизнес призвал Энергосообщество помочь в решении долговых проблем в области 'зеленой' энергетики

Бизнес призвал Секретариат Энергетического сообщества присоединиться к решению проблемы многомиллиардных задолженностей перед инвесторами в возобновляемую энергетику, которые продолжают накапливаться. возможности для предприятий решать проблему долгов.

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Так, по подсчетам компаний-членов Ассоциации, из-за ценовых ограничений задолженность "Энергоатома" перед ГП "Гарантированный покупатель" и поставщиками электроэнергии по возложенным на него обязанностям по финансированию тарифа для населения составляет 18,2 млрд грн.

"Кроме того, в течение 2023 года расчеты почти не производились. Из этой суммы около 14 млрд грн – это деньги, которые не получило НЭК "Укрэнерго" за передачу электроэнергии", - говорят в ЕБА.

Также сообщается, что долг "Укрэнерго" перед Гарпоком за услугу по развитию отрасли ВИЭ составляет 21,5 млрд грн, в то время как долг Гарпоку перед сектором ВИЭ достиг 25,4 млрд грн. "Вышеописанное финансовое состояние энергорынка создает риск того, что генерирующие компании не смогут должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону и одним из последствий может быть дефицит мощностей в энергосистеме", - говорится в заявлении.

По мнению бизнеса, решение НКРЭКУ не исправило проблемы на рынке, а отложило комплексное решение проблемы и создало условия, по которым расчеты с "зелеными" производителями потенциально упадут с нынешних 50% до не более 30%. Поэтому ЕБА обратилась с просьбой в Секретариат. Энергетического Сообщества рассмотреть возможность провести консультации с НКРЭКУ с целью содействия отмене прайс-кепов, поскольку они не способствуют стабильному функционированию энергорынка.

"Также, по мнению представителей бизнеса, (прайс-кепы – ред.) не в полной мере согласовываются с европейскими практиками, которые предполагают, что цену на электроэнергию должен формировать рынок. Это важно и с целью недопущения существенного падения уровней расчетов по ВИЭ", – подчеркнули в ЕБА.

Как сообщалось, предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию – уровень расчетов упал до 32-33%.