Биткоин пробил "дно": инвесторы потеряли сотни миллионов долларов

Несмотря на прогнозы, что курс биткоина вырастет после апрельского халвинга, стоимость первой криптовалюты находится значительно ниже нынешнего максимума. Курс BTC уже снизился ниже $54 тыс. за монету, что нанесло колоссальные убытки инвесторам.

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Согласно данным СoinMarketCap, утром 5 июля биткоина в моменте снизилась до $53 717. Впоследствии биткоин частично укрепил свои позиции и достиг $54 930 за монету.

За сутки актив снизился на 8%, за неделю – на 12%. Большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали резкое падение:

Dogecoin упал на 15%;

Toncoin – на 13%;

Ethereum – на 11% (до $2875).

Из-за этого объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют за 24 часа превысил $683 млн. За последние сутки были ликвидированы позиции 236 409 трейдеров. Самая большая ликвидация составила $18,48 млн – ее зафиксировали на криптобирже Binance.

Падение криптовалют произошло после того, как аналитическая компания Arkham Intelligence сообщила о переводе 47 228 BTC ($2,6 млрд) из холодного хранилища на новый кошелек обанкротившейся криптобиржи Mt. Gox. Планируется, что в июле биржа начнет выплачивать компенсацию клиентам, пострадавшим в результате взлома в 2014 году.

На этом фоне аналитик исследовательской компании 10x Research Маркус Тилен прогнозирует, что курс BTC может опуститься до $50 тыс. за коин. Он считает, что криптовалюта пробила "технические и психологические уровни" на отметке $60 тыс. – это дно трехмесячного торгового диапазона, а также является ключевым уровнем для майнеров и покупателей биткоин-ETF.

"Падение цен может ускориться, поскольку поддержка будет пробита и продавцы начнут искать ликвидность. Только плохо осведомленные трейдеры готовы покупать здесь. Проведение этой поддержки может привести к резкому падению до уровня в $50 000", – отметил Тилен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что власти Венесуэлы планируют запретить майнинг криптовалют в стране. С этой целью такие предприятия будут отключены от национальной электросети.

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