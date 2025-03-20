Безработицы падает, но работы не хватает: кого активнее всего ищут работодатели

Несмотря на снижение безработицы в Украине до 14,3%, рынок труда остается нестабильным из-за дефицита кадров. Чтобы восполнить нехватку работников, бизнесы активнее привлекают женщин, студентов и людей постарше. Компании конкурируют за работников и начинают изменять подходы к подбору персонала и повышают зарплату.

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Об этом говорится в трекере экономики от Центра экономической стратегии. Рынок труда Украины за последний год показал положительную динамику, однако проблемы с трудоустройством остаются острыми.

Безработица снижается, но не благодаря увеличению рабочих мест, а из-за мобилизации и массовой миграции. По данным, средний уровень безработицы в Украине в 2024 году снизился до 14,3%, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 17,4%, а в 2022-м – 18,5%.

Несмотря на это, безработица остается значительной: по итогам прошлого года без работы был каждый седьмой украинец. Несмотря на возобновление экономической активности найти работу остается сложно. Основные причины:

дефицит вакансий в определенных отраслях: спрос на специалистов неравномерен: в сфере ИТ или финансов вакансий гораздо меньше, чем в строительстве или логистике;

влияние войны: многие предприятия уничтожены или работают не в полную мощность;

многие предприятия уничтожены или работают не в полную мощность; мобилизация: часть трудоспособного населения вовлечена в военную службу, что уменьшает количество работников;

часть трудоспособного населения вовлечена в военную службу, что уменьшает количество работников; массовый выезд украинцев: трудовая миграция привела к потере обученных кадров.

Из-за нехватки кадров компании начали конкурировать за работников, что повлекло за собой рост реальных зарплат во многих отраслях. К примеру, в строительстве и транспорте уровень оплаты даже превысил довоенные показатели. Чтобы восполнить нехватку рабочей силы, предприятия активнее привлекают:

женщин – они овладевают новыми профессиями, которые раньше считались "мужскими" (сварщики, водители грузовиков, слесари);

– они овладевают новыми профессиями, которые раньше считались "мужскими" (сварщики, водители грузовиков, слесари); студентов – молодежь все чаще начинает работать еще во время учебы;

– молодежь все чаще начинает работать еще во время учебы; людей постарше – компании готовы нанимать специалистов 50+ из-за кадрового голода.

Несмотря на положительные тенденции, аналитики прогнозируют, что дефицит кадров будет оставаться проблемой и в последующие годы. Основные причины:

длительная война и ее последствия для экономики;

и ее последствия для экономики; необходимость переквалификации: многие профессии теряют актуальность, а новые требуют дополнительного обучения;

многие профессии теряют актуальность, а новые требуют дополнительного обучения; нежелание работодателей переходить на гибкие форматы работы: хотя популярность дистанционной занятости выросла с 32,9% в 2023 году до 44,6% в 2024, большинство компаний все еще настаивают на работе в офисе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, несмотря на возобновление рынка труда, по количеству вакансий все еще наблюдается значительный дефицит кадров. Едва ли не единственная сфера, где все еще высока конкуренция за рабочие места, – ИТ.

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