Ситуация на рынке труда кардинально изменилась: где исчез дефицит

В Украине несмотря на восстановления рынка труда по количеству вакансий все еще наблюдается значительный дефицит кадров. Едва ли не единственная сфера, где все еще есть высокая конкуренция за рабочие места – IT.

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Основательница и CEO консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько рассказывает в комментарии OBOZ.UA: "Дефицит кадров все еще остро наблюдается на рынке труда. Работодатели ищут специалистов с высокой квалификацией, опытом, готовых работать. А таких специалистов критически не хватает".

"Работодатели активно ищут профессиональных кандидатов, которых очень не хватает на рынке. И далеко не все готовы привлекать менее профессиональных и обучать их. Большие компании уже давно построили систему обучения. А вот меньшие компании пока либо не имеют ресурсов для такого обучения, либо не дошли до этого. Вот у нас, как агентства, запросов очень много, но многие такие запросы не отвечают рыночным условиям", – отмечает Слинько.

Едва ли не единственная сфера, где вместо дефицита кадров наблюдается конкуренция за рабочие места, – IT. Самый высокий спрос на удаленную работу.

"Должности верстальщика, Front-end разработчика, веб-дизайнера – стабильно на верхушке рейтинга самых конкурентных профессий. Но уже второй месяц подряд его возглавляет должность директ-менеджера, то есть специалиста по обработке заявок в инстаграм-магазинах. Среди других удивительно конкурентных вакансий – копирайтер, видеомонтажер, переводчик английского языка, графический дизайнер, ретушер, киносценарист, литературный редактор, администратор салона красоты и интернет-магазина", – отмечают в отчете work.ua.

Отметим, что в Украине средняя зарплата, по данным крупных кадровых порталов, составляет 23,5 тыс. грн. За последний месяц средняя зарплата выросла всего на 500 грн. При этом среди областей с самой большой средней зарплатой, согласно данным work.ua, традиционно на первом месте оказывается Киевщина (средняя зарплата составляет 26,5 тыс. грн).

Наибольшими темпами зарплаты растут в сферах "Телекоммуникации и связь" (30 тыс. грн., за месяц средняя зарплата выросла на 9%), "Страхование" (средняя зарплата составила 27,7 тыс. грн. и выросла на 7%), "СМИ, издательство и полиграфия" (рост на 7%, до 24 тыс. грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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