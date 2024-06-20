Бесплатный роуминг в ЕС еще не заработал: украинцам объяснили, в чем проблема

Верховная Рада приняла закон о роуминге, который позволит украинцам пользоваться услугами мобильной связи в Европейском Союзе (ЕС) по той же цене, что и в Украине. Однако закон вступит в силу только после принятия соответствующего решения Комитета Ассоциации ЕС-Украина, которое пока не принято.

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Об этом сообщила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЕК). Закон вступил в силу 20 июня 2024 года.

Закон определяет, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью в странах ЕС по той же цене, что и в Украине. Это означает, что при путешествиях в Европу не нужно будет платить больше за звонки, SMS и мобильный интернет.

Почему роуминг еще не бесплатный

Хотя закон вступил в силу, он начнет действовать только после того, как ЕС примет соответствующее решение. Европейская Комиссия должна оценить украинское законодательство и подтвердить его соответствие правилам ЕС.

Он вступит в действие со дня, установленного Украиной и ЕС в решении Комитета Ассоциации ЕС-Украина в торговом составе (КАТС) о предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга. Пока эта дата еще не определена.

Команда НКЕК активно работает над разработкой и утверждением подзаконных актов, необходимых для полной имплементации актов ЕС по роумингу. Одним из таких документов будет регламент политики добросовестного использования "Роуминг как дома". После этого Европейская Комиссия проведет оценку украинского законодательства по его соответствию праву ЕС.

Следующим этапом станет подготовка решения Комитета Ассоциации ЕС-Украина, которое предоставит Украине режим внутреннего рынка для роуминга. Это решение откроет путь для украинских потребителей к использованию мобильной связи в странах ЕС на тех же условиях, что и в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мобильный оператор Vodafone повысил стоимость своих тарифов. Изменения произошли 17 июня и коснулись не только стоимости, но и наполнения тарифных предложений.

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