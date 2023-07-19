БЭБ предотвратило незаконное возмещение НДС на 1,1 млрд грн с начала 2023-го: детали

Бюро экономической безопасности (БЭБ) за 6 месяцев 2023 года предотвратили незаконное возмещение НДС в размере 1,1 млрд грн. В первом полугодии 314 компаний безосновательно заявили к возмещению 1,8 млрд грн налога на добавленную стоимость.

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Чаще всего компании заявляли о бюджетном возмещении НДС в Киеве и Киевской области, Львовской, Одесской и Запорожской областях. Об этом сообщили в БЭБ 19 июля.

Наиболее распространенными схемами при заявлении бюджетного возмещения НДС являются:

незаконное использование льготных условий обложения НДС путем фиктивного трудоустройства лиц с инвалидностью;

декларирование фактически несуществующих остатков товарно-материальных ценностей, которые на самом деле уже реализованы за наличные деньги;

формирование предприятиями-экспортерами фиктивного налогового кредита по операциям по приобретению продукции (в основном это зерновые культуры) приобретаемые за наличные.

"По другим фактам в отношении компаний, пытавшихся незаконно получить возмещение НДС, осуществляются мероприятия в порядке, определенном Уголовным процессуальным кодексом Украины. Сотрудники БЭБ постоянно осуществляют информационно-аналитическую деятельность с использованием риск-ориентированного подхода. Анализируются риски в бюджетной, налоговой, таможенной, денежно- кредитной или инвестиционной сферах", – говорится в заявлении бюро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине разоблачили преступную группу, занимавшуюся производством поддельных духов и их продажей под видом парфюмерии известных иностранных брендов. Организатору схемы уже сообщили о подозрении.

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