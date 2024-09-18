Банкомат ПриватБанка списал со счета украинца деньги, но не выдал их: карта принадлежит другому банку

Пользователь услугами государственного ПриватБанка пожаловался, что не смог снять денег с банкомата учреждения – при этом средства с его счета были списаны. В самом же банке отметили, что поскольку деньги снимались со счета другого банка, обращаться нужно именно к нему – чтобы учреждение подало заявку на их возврат.

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Впрочем, сам клиент рассказал, что уже обращался в свой банк – и там ему сказали, что для возврата денег стоит ждать 60 дней. Что его не удовлетворило.

"Я пытался снять 13 000 гривен в банкомате (ПриватБанка. – Ред.), но деньги банкомат не выдал, а с моего счета в Абанке их списали. После меня женщина снимала деньги и у нее все прошло без проблем. Когда я обратился в свой банк, мне сказали, что нужно ждать 60 дней возвращения. А если бы эти деньги были срочно нужны?", – пожаловался пользователь на портале "Минфин".

В самом же ПриватБанке отметили: банк работает в соответствии с правилами Международной платежной системы. А потому пользователю его услугами следует обратиться в банк, который выдал карту – ведь именно он может:

идентифицировать лицо как держателя карты;

подать заявку на возврат средств и в случае подтверждения факта сбоя ожидать возврата средств в определенный срок.

"Такой порядок обжалования операций регламентирован Международной платежной системой. Мы, в свою очередь, всегда прикладываем максимум усилий, чтобы как можно быстрее проработать заявку, когда она поступает к нам, и дать ответ банку, выдавшему вам карту", – рассказали в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, изъятые или забытые в банкоматах государственного ПриватБанка банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. В таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

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