Банки заморозят проценты по депозитам: на какую доходность рассчитывать украинцам

В первые месяцы 2025 года проценты по кредитам и депозитам в Украине вряд ли будуть меняться, даже несмотря на повышение учетной ставки Национального банка (НБУ). По долгосрочным вкладам можно будет рассчитывать на чистую прибыль в среднем 2-3%.

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Важным в этом ключе для банков будет показатель инфляции. В частности, если рост цен удастся замедлить, как планирует НБУ, украинцы будут обращать все больше внимания на "длинные" депозиты, рассказал OBOZ.UA представитель банковского сектора.

Пока же ставки по гривневым депозитам для физических лиц не претерпят ощутимых изменений. Ситуация может существенно измениться, начиная со второго полугодия.

"При прогнозированном сокращении инфляции до 7% чистая прибыль будет автоматически расти", – отметил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов. Впрочем, называть конкретные ставки он не стал.

Напомним, повышение военного сбора в Украине с 1,5 до 5% привело к росту т.н. налога на депозиты. Он состоит из налога на доходы физлиц (НДФЛ, 18%) и, собственно, военного сбора. Теперь это в сумме не 19,5%, а 23%, и это почти четверть от насчитанных процентов. Банкиры предполагают, что после роста налогов изменится отношение вкладчиков к хранению средств в банках – гривневые депозиты, в первую очередь, станут способом уберечь деньги от инфляции, а не получить существенную прибыль.

Что касается кредитов, то в первом квартале 2025 года существенных изменений в условиях не ожидается. В этот период, по словам банкира, вряд ли возникнут основания для коррекции учетной ставки ни вверх, ни вниз. Коммерческие же банки будут продолжать совершенствовать свои кредитные программы, привлекая новых партнеров.

Основной акцент в кредитовании, уверен Мамедов, как и в 2024 году, будет сделан на участии банков в государственных кредитных программах. Также банки продолжат развивать целевые программы для малого и среднего бизнеса – под конкретные потребности предпринимателей.

В частности, партнерские целевые программы позволят предлагать кредиты, не требующие залога. Ставки по таким займам, по мнению банкира, могут быть ниже рыночных в среднем на 1-2 процентных пункта.

"В первом квартале 2025 года будет продолжаться период усовершенствования кредитования малого и среднего бизнеса главным образом через развитие целевых партнерских кредитных программ. Банки будут искать возможности привлечь как можно больше клиентов", – отметил Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины тоже ожидает, что проценты по депозитам в Украине не будут существенно снижаться. При этом в банковском секторе предупреждают: на рост процентных ставок рассчитывать тоже не стоит.

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