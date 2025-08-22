Банки в Украине сохранили рекордные прибыли: названы 10 лидеров

Прибыль украинских банков за первые шесть месяцев 2025 года почти не изменилась, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 100,06 млрд грн. Но каждое пятое финучреждение оказалось убыточным.

Видео дня

Об этом сообщили в Опендатаботе. Отмечается, что лишь треть банков в Украине за год продемонстрировали рост прибыли.

Прибыли банков в Украине

За первое полугодие 2025 года украинские банки заработали 100,06 млрд грн – это почти столько же, как и в прошлом году. После уплаты в бюджет 22% налога (21,99 млрд грн), у них осталось 78,07 млрд грн.

Почти половина прибыли всей банковской системы приходится на ПриватБанк. В целом топ-10 банков сгенерировали 68,05 млрд грн, или 87% прибыли всего сектора. В список попали следующие учреждения:

ПриватБанк – 34,88 млрд грн;

Ощадбанк – 8,27 млрд грн;

Райффайзен Банк – 4,74 млрд грн;

Укрэксимбанк – 4,22 млрд грн;

ПУМБ – 3,57 млрд грн;

Укрсиббанк – 2,65 млрд грн;

ОТП банк – 2,61 млрд грн;

Креди Агриколь банк – 2,51 млрд грн;

Универсал банк – 2,41 млрд грн;

Укргазбанк – 2,19 млрд грн.

Причем треть прибыльных банков продемонстрировали рост. Лидер по динамике, Метабанк, который улучшил показатели в 118 раз. Но стабильный прирост сохраняет и ПриватБанк (+14%).

Впрочем, не все финучреждения вышли в плюс по результатам первого полугодия: 13 банков сообщили об убытках. В общем, сейчас каждый пятый банк в стране является убыточным.

Государственные, частные, иностранные – какие банки самые успешные

Среди госбанков в минусе только Первый инвестиционный (-29,43 млн грн). Мотор-банк в 2025 году впервые за долгое время вышел из минуса, а общая прибыль государственных банков выросла на 4%. Впрочем, статистику преимущественно поддерживает "Приват".

Сектор иностранных банков просел почти на четверть – до 16,57 млрд грн. Лидерство сохраняет Райффайзен, который за полгода заработал 4,74 млрд грн (+10%) и уплатил 1,66 млрд грн налога.

Частные банки также потеряли четверть прибыли и заработали 10,06 млрд грн. Первым из них остается ПУМБ с 3,57 млрд грн (-7% год к году). Впрочем, на это финучреждение и Универсалбанк (monobank) в целом приходится 59% прибыли группы.

Также отмечается, что Нацбанк оштрафовал 16 банков на 240 млн грн за нарушение финмониторинга и валютного законодательства за 6 месяцев. А два банка изменили свои названия:

Кредит Европа банк – на Нексент банк;

Банк инвестиций и сбережений – на Бизбанк.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине провели ежегодный пересмотр показателей банковской системы и обновили список системно важных банков – учреждений, чья стабильность является критически важной для финансовой системы страны. К уже имеющимся 15 банкам добавлено АО "Идея Банк", который впервые получил этот статус по итогам работы в 2024 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!