Банки Украины выставили новый курс доллара: сколько стоит валюта

Курс наличного доллара в банках Украины практически замер. Утром в пятницу, 15 сентября, стоимость американской валюты в среднем составляет 37,7/38,35 грн за доллар (покупка/продажа). За сутки курс повысился лишь на 5 копеек в продаже и не изменился в покупке.

Однако, за неделю, с прошлого четверга, наличный доллар в банках подорожал на 15 копеек, свидетельствуют данные специализированного портала. При этом традиционно курс наличной валюты сильно различается в зависимости от банка.

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Дешевле всего среди крупнейших банков наличные доллары 15 сентября продает государственный ПриватБанк (по 38 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагают в "Креди Агриколь" (38,8 грн).

Покупает наличные доллары по самой низкой цене ОТП Банк (37 грн). А выгоднее всего продавать американскую валюту сегодня в "Креди Агриколь" (37,8 грн за долл.).

Следует учитывать, что цены на доллар из таблицы могут отличаться от фактического курса в банках – там могут выставлять дополнительные комиссии. А указанный карточный курс используется для проведения оплат в валюте (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить безналичную валюту в Украине нельзя с начала полномасштабной войны.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 38,07 грн, средний курс продажи составляет 38,2 грн. Евро на валютном аукционе 15 сентября продают по 40,8 грн, а покупают по 41,13 грн.

Банки готовятся переписывать курс доллара

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZREVATEL, рынок будет находиться в ожидании дальнейшей валютной либерализации. В частности, установления плавающего курса.

"18-24 сентября ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от принятых решений 14 сентября. Рынок ожидал снижения учетной ставки и после таких изменений и обнародования данных по инфляции вполне возможно образование новых валютных границ для доллара: 36,8-37,8 грн", – отметил банкир.

Кроме того, руководство Нацбанка заявило о намерении вернуться к гибкому курсу наличного доллара. И отказаться таким образом от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн.

Впрочем, этому будет предшествовать ряд процессов, предусмотренных согласованной с МВФ программой валютной либерализации. В частности, НБУ хочет сначала получить удовлетворительные показатели по ряду параметров. Это, в частности:

инфляция;

реальная рыночная ставка;

состояние и объем золотовалютных резервов;

ситуация на валютном рынке;

финансовая стабильность;

риски безопасности.

При этом глава Нацбанка Андрей Пышный подчеркнул: к отмене фиксированного курса в регуляторе готовятся уже в течении длительного времени. "Сигналы по этому поводу мы предоставляем рынку последние не менее полугода", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, курс в 41,4 грн/доллар на 2024 год, озвученный министром финансов Сергей Марченко, является прогнозом, а не констатацией факта. Более того, в экспертной среде уверены, что сейчас каких-либо предпосылок для повышения курса доллара в Украине до 41 грн. и выше нет.

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