Банки переписали стоимость кредитов для украинцев: какой установили процент
В марте 2024 года украинские банки снизили ставки по кредитами для населения. Также снизились ставки по депозитам.
Об этом сообщили в НБУ. По его данным:
- средние процентные ставки по новым кредитам для населения в марте 2024 года в гривне составляли 34,5% годовых;
- это на 0,1 процентных пункта ниже, чем было в феврале.
А вот ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли. В марте они составили 4,9% против февральских 3%.
Ставки по депозитам снизились
Также снизились ставки банков по новым депозитам для населения в гривне снизились – с 11,4% до 11,3% годовых. А вот ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1%.
НБУ снизил учетную ставку в пятый раз с начала большой войны
В то же время, напомним: в марте НБУ снизил учетную ставку с 15 до 14,5% – уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Регулятор рассчитывает, что такое послабление монетарной политики:
- не приведет к ощутимому снижению ставок по депозитам;
- оставит гривневые вклады выгодными для населения.
"Снижение учетной ставки на 0,5 процентных пункта поддержит восстановление экономики без угрозы макрофинансовой устойчивости. Ситуация на валютном рынке останется контролируемой, инфляция – умеренной, а доходность гривневых инструментов для сбережений – привлекательной", – заверили в НБУ.
При этом Нацбанк таже снизил ставку по трехмесячными депозитным сертификатам для банков, с 19% до 17,5%. Также уменьшается ставка по кредитам рефинансирования – с 21% до 19,5%. Эти ставки, как видно, остаются выше "учетки". Это необходимо как раз для того, чтобы не допустить падения ставок по депозитам.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ближайшие годы в Украине постепенно изменят правила выдачи микрокредитов. В частности, процентные ставки по ним урежут, а заемщиков начнут проверять на платежеспособность. Соответствующий закон уже подписан.
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