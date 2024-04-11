Банки переписали стоимость кредитов для украинцев: какой установили процент

В марте 2024 года украинские банки снизили ставки по кредитами для населения. Также снизились ставки по депозитам.

Об этом сообщили в НБУ. По его данным:

средние процентные ставки по новым кредитам для населения в марте 2024 года в гривне составляли 34,5% годовых;

это на 0,1 процентных пункта ниже, чем было в феврале.

А вот ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли. В марте они составили 4,9% против февральских 3%.

Ставки по депозитам снизились

Также снизились ставки банков по новым депозитам для населения в гривне снизились – с 11,4% до 11,3% годовых. А вот ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1%.

НБУ снизил учетную ставку в пятый раз с начала большой войны

В то же время, напомним: в марте НБУ снизил учетную ставку с 15 до 14,5% – уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Регулятор рассчитывает, что такое послабление монетарной политики:

не приведет к ощутимому снижению ставок по депозитам;

оставит гривневые вклады выгодными для населения.

"Снижение учетной ставки на 0,5 процентных пункта поддержит восстановление экономики без угрозы макрофинансовой устойчивости. Ситуация на валютном рынке останется контролируемой, инфляция – умеренной, а доходность гривневых инструментов для сбережений – привлекательной", – заверили в НБУ.

При этом Нацбанк таже снизил ставку по трехмесячными депозитным сертификатам для банков, с 19% до 17,5%. Также уменьшается ставка по кредитам рефинансирования – с 21% до 19,5%. Эти ставки, как видно, остаются выше "учетки". Это необходимо как раз для того, чтобы не допустить падения ставок по депозитам.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ближайшие годы в Украине постепенно изменят правила выдачи микрокредитов. В частности, процентные ставки по ним урежут, а заемщиков начнут проверять на платежеспособность. Соответствующий закон уже подписан.

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