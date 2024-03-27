Банки изменили курс доллара после нового рекорда НБУ: сколько стоит валюта
Доллар в Украине немного подорожал в банкахпосле того, как официальная стоимость американской валюты выросла до нового исторического рекорда. Утром в среду, 27 марта, средняя цена американской валюты в банках установилась на уровне 39/39,5 грн (покупка/продажа). Так, за сутки курс доллара вырос в банках на 2 копейки.
Наличный курс все еще далек от рекордов, ведь осенью-2022 он превышал и 40 грн/долл. За неделю, с прошлого вторника, наличный доллар в банках подорожал на 10-13 копеек. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.
Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 39,34 грн. Это:
- на 11 копеек выше предыдущего исторического рекорда (39,23 грн/долл., был установлен 26 марта 2024 года);
- на шесть копеек дороже, чем было неделю назад.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 27 марта предлагают по цене 39,27/39,35 грн (покупка/продажа).
В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,4-39,5 грн. Покупают доллар в самых больших банках по 38,3-39,05 грн.
Что будет с курсом доллара: прогноз
К концу марта курс наличного доллара в украинских банках и обменниках может заметно изменится – снизиться в покупке, но вырасти в продаже. По прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, на текущей неделе (заканчивается 31 марта) стоимость американской валюты будет находится в рамках 38,5-40 грн.
В свою очередь, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Однако волноваться не стоит – ведь согласно прогнозу агентства, по базовому сценарию развития дальнейших событий, правительство Украины и НБУ "сохранят свой административный потенциал" даже "перед лицом серьезных военных угроз".
Кроме того, подчеркивается, в среднесрочной перспективе экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4-5%. Однако только "при отсутствии значительной эскалации войны".
Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам рассказали, сколько долларов можно купить в обменниках. Актуальные правила НБУ последний раз обновлялись в начале декабря-2023.
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