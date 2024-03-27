Банки изменили курс доллара после нового рекорда НБУ: сколько стоит валюта

Доллар в Украине немного подорожал в банкахпосле того, как официальная стоимость американской валюты выросла до нового исторического рекорда. Утром в среду, 27 марта, средняя цена американской валюты в банках установилась на уровне 39/39,5 грн (покупка/продажа). Так, за сутки курс доллара вырос в банках на 2 копейки.

Наличный курс все еще далек от рекордов, ведь осенью-2022 он превышал и 40 грн/долл. За неделю, с прошлого вторника, наличный доллар в банках подорожал на 10-13 копеек. Об этом свидетельствуют данные профильного портала.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта рассчитал официальную стоимость американской валюты на уровне 39,34 грн. Это:

на 11 копеек выше предыдущего исторического рекорда (39,23 грн/долл., был установлен 26 марта 2024 года);

на шесть копеек дороже, чем было неделю назад.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского и в покупке, но ниже в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 27 марта предлагают по цене 39,27/39,35 грн (покупка/продажа).

В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,4-39,5 грн. Покупают доллар в самых больших банках по 38,3-39,05 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,85 39,45 ПУМБ 39 39,5 Сенс Банк 39,05 39,4 Укрсиббанк 38,9 39,5 Креди Агриколь Банк 39 39,5 Универсал Банк 38,3 39,4 Укрэксимбанк 38,9 39,5

Что будет с курсом доллара: прогноз

К концу марта курс наличного доллара в украинских банках и обменниках может заметно изменится – снизиться в покупке, но вырасти в продаже. По прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, на текущей неделе (заканчивается 31 марта) стоимость американской валюты будет находится в рамках 38,5-40 грн.

В свою очередь, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Однако волноваться не стоит – ведь согласно прогнозу агентства, по базовому сценарию развития дальнейших событий, правительство Украины и НБУ "сохранят свой административный потенциал" даже "перед лицом серьезных военных угроз".

Кроме того, подчеркивается, в среднесрочной перспективе экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4-5%. Однако только "при отсутствии значительной эскалации войны".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам рассказали, сколько долларов можно купить в обменниках. Актуальные правила НБУ последний раз обновлялись в начале декабря-2023.

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