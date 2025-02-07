Банки и обменники Украины могут переписать курс доллара: каким будет в середине февраля

В украинских банках и обменниках может произойти изменение курса доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (10-16 февраля) стоимость наличной американской валюты будет находиться в пределах 41,7-42,5 грн/долл. В то же время 7 февраля банки торгуют долларом в среднем по 41,4-42,9 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже, хотя пока стоимость американской валюты падает.

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В любом случае курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю, что соответствует стандартным колебаниям на валютном рынке. Такой прогноз озвучил OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его словам, на межбанковском валютном рынке безналичный курс доллара будет держаться в пределах 41,65-42,3 грн. Ежедневные курсовые изменения на межбанке ожидаются в переделах 5-15 копеек, что свидетельствует о стабильной ситуации на валютном рынке.

"На валютном рынке будет длиться период стабилизации, который проявится в незначительных валютных изменениях. Ожидается, что официальный курс доллара будет колебаться в пределах 41,65-42,3 грн, то есть более основательные курсовые изменения маловероятны" – отметил банкир.

Наличный рынок, как отмечает Лесовой, будет традиционно корректировать свои курсы в соответствии с изменениями на межбанке. Разница между курсами межбанка и наличного рынка составил до 30 коп.

При этом, по прогнозу банкира разница курсов покупки и продажи доллара на наличном рынке составит 20-30 копеек в банках. В обменниках спред будет чуть шире – 30-50 коп.

"На следующей неделе валютный рынок будет находиться в состоянии относительного покоя, ведь глобальные курсовые изменения почти исключены. Этот этап на валютном рынке продолжается уже со второй половины января, когда курс американского доллара после почти недельного роста постепенно снизился до показателей начала года", – резюмировал банкир.

Что будет влиять на курс доллара в Украине в ближайшее время

Объем международной финансовой помощи, позволяющей покрывать львиную долю бюджетных расходов;

уровень цен на мировых рынках на товары, которые активно экспортирует Украина, – это прямо влияет на поступление иностранной валюты в страну;

внешнеполитические факторы, направленные на завершение войны;

общая ситуация в экономике Украины;

военные факторов, среди которых Лесовой выделяет ситуацию на фронте и возможные последствия вражеских дроновых и ракетных атак.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно обновленному "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 20,73 грн, а сама гривня недооценена на 50,7%. При этом гривня второй год подряд не вошла в пятерку самых недооцененных валют в мире, но остается в топ-10.

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