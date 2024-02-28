Банки и НБУ переписали курс доллара: какие выставили цены на валюту

Наличный курс доллара в Украине утром в среду, 28 февраля, установился на уровне 38,2/38,7 грн (покупка/продажа). Таким образом, за последнюю неделю стоимость американской валюты упала на 10 копеек. В то же время официальный курс Национального банка (НБУ) с прошлой среды снизился менее существенно – на 5 копеек, до 38,43 грн/долл.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала и НБУ. Так, официальная стоимость американской валюты сегодня:

на 9 копеек выше курса, действовавшего во вторник 27 февраля;

на 5 копеек ниже, чем неделю назад;

на 19 копеек ниже рекордного официального курса (38,62 грн/долл., был установлен на 22 февраля 2024 года).

Среди крупнейших коммерческих банков 28 февраля дешевле всего продает доллары Райффайзен Банк – по 38,6 грн/долл. Дороже всего купить американскую валюту предлагают в государственном Укрэксмибанке – по 38,8 грн/долл.

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк – по 37,65 грн. А выгоднее всего продавать валюту 28 февраля в государственном Сенс Банке, за 38,25 грн/долл.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,05 38,65 Ощадбанк 38,2 38,75 ПУМБ 38,2 38,7 Сенс Банк 38,25 38,65 Укрсиббанк 38,15 38,7 Райффайзен Банк 38 38,6 Креди Агриколь Банк 38,05 38,65 Универсал Банк 37,65 38,75 Укрэксимбанк 38,2 38,8

Курс доллара в Украине: чего ожидать в ближайшее время

В банковском секторе прогнозируют, что до 3 марта в Украине может подорожать наличный доллар. Согласно ожиданиям начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, курс будет находиться на уровне 38,8-39,9 грн.

Банкир также отметил: ежедневные курсовые изменения будут на уровне 30-50 коп. "Важным также станет сохранение разницы между курсами купли и продажи. В коммерческих банках она составит до 50 коп., а в обменных пунктах – до 1 грн", – рассказал банкир OBOZ.UA.

Также он прогнозирует, что в марте стоимость американской валюты будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн. "В течении марта можно ожидать, что ситуация на рынке будет более или менее прогнозируемой. Любые факторы, которые могут негативно отразиться на рынке, пока не активированы. Однако учесть все возможные обстоятельства, которые могут повлиять на рынок, сейчас очень тяжело", – констатировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках.

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