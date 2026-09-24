Банкам пока не нужны деньги украинцев: что происходит с процентами по депозитам

Несмотря на повышение учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) до 16 %, банки пока не спешат повышать доходность депозитов, поскольку располагают достаточным объемом средств – на начало сентября на их счетах находилось 3,317 трлн грн, из которых 1,527 трлн грн принадлежали частным клиентам. Ставки могут активнее расти по мере увеличения объема кредитования и потребности банков в новых гривневых ресурсах, а самые выгодные предложения, по прогнозам банкиров, могут достигать 17–17,5% годовых.

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Об этом пишет "Минфин". Более того, отдельные крупные банки в течение последних недель не повышали, а наоборот — снижали доходность гривневых депозитов. Ситуация может измениться по мере расширения кредитования, когда финансовым учреждениям понадобится больше гривневого ресурса.

НБУ поднял ставку, но депозиты не спешат дорожать

Национальный банк продолжает ужесточать денежно-кредитную политику из-за ускорения инфляции. За неполные два месяца регулятор дважды повышал ключевую ставку, в последний раз — до 16% годовых.

Одной из причин стало ускорение инфляции в августе до 8,1%, что превысило предыдущие ожидания НБУ. Среди факторов регулятор называл, в частности, подорожание топлива на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, рост отдельных административных тарифов и последствия российских атак на критическую инфраструктуру.

Теоретически более высокая учетная ставка должна постепенно тянуть вверх и доходность гривневых депозитов. Таким образом НБУ пытается сохранить привлекательность сбережений в гривне и уменьшить количество свободных денег в экономике, которые могут дополнительно подпитывать инфляцию.

Часть банков, прежде всего небольших, уже начала реагировать на политику регулятора и предлагать клиентам более высокую доходность. Однако массового повышения ставок на рынке пока нет.

Банкам хватает денег украинцев

Главная причина — высокая ликвидность банковской системы. Проще говоря, у банков сейчас достаточно денег, поэтому им не нужно любой ценой конкурировать за новые сбережения населения.

По оперативным данным НБУ, на начало сентября на счетах банков находилось 3,317 трлн грн. Из этой суммы 1,527 трлн грн приходилось на средства частных клиентов, в частности более 1 трлн грн — на гривневые сбережения.

Как объясняют банкиры, в таких условиях у большинства финансовых учреждений нет острой необходимости привлекать дополнительные ресурсы. А если банку не нужны новые деньги, ему нет экономического смысла существенно повышать процент, который придется платить вкладчикам.

На ситуацию также повлияли изменения в механизме работы с депозитными сертификатами НБУ. Ранее банки могли фактически без ограничений размещать там свободные гривны, тогда как теперь условия изменились. В результате само повышение учетной ставки еще не означает автоматического аналогичного роста ставок по вкладам.

Некоторые банки даже снизили проценты

Эта тенденция хорошо прослеживается по изменениям депозитных программ за последние две недели. Например, "Радабанк" снизил ставки по всей линейке срочных гривневых депозитов. Для 12- и 9-месячных вкладов снижение составило 1,25 процентных пункта — до 15,25% и 15% годовых соответственно.

Ставка по шестимесячному депозиту сократилась сразу на 2,5 п.п. — до 14,75%, а по трехмесячному — на 0,75 п.п., до 16,25%. "Альянс Банк" незначительно снизил ставки по трех- и шестимесячным гривневым вкладам — до 14,9% годовых.

В то же время есть и противоположные примеры. Райффайзен Банк увеличил доходность трехмесячного гривневого вклада на 6,5 п.п. — до 12% годовых. То есть единой тенденции на рынке пока нет: каждый банк корректирует депозитную политику в зависимости от собственной потребности в средствах.

Сколько сейчас можно получить по гривневому депозиту

Разница между предложениями банков остается существенной. По данным обзора депозитных программ 30 банков за период с 8 по 21 сентября, максимальные ставки по годовым гривневым вкладам в отдельных учреждениях достигают примерно 16–17% годовых.

В то же время у некоторых крупных банков они значительно ниже. Например, среди приведенных в обзоре предложений есть годовые депозиты под 13%, 12%, 10,5%, 9,5% и даже 6,5% годовых.

Поэтому ориентироваться только на учетную ставку НБУ при выборе депозита не стоит. Даже при одинаковом сроке размещения средств разница в процентах между банками может быть очень значительной.

Когда банки могут начать платить больше

Нынешняя ситуация не означает, что ставки будут оставаться на этом уровне долго. Одним из главных факторов, который может заставить банки активнее бороться за деньги украинцев, является рост кредитования.

В июле объем кредитов, выданных резидентам — физическим и юридическим лицам, составил 1,388 трлн грн, а уже в августе, по оперативным данным НБУ, вырос до 1,44 трлн грн.

Чем больше банки будут выдавать кредитов, тем больше гривневого ресурса им потребуется. Соответственно, может усилиться конкуренция за срочные сбережения населения, а одним из главных способов привлечения клиентов станет повышение депозитных ставок.

По прогнозу директора департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрия Замотаева, средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока могут находиться в пределах 13,5–15 % годовых, тогда как наиболее привлекательные акционные, бонусные и специальные предложения могут достигать 17–17,5% годовых.

При этом максимальная ставка всё чаще может быть доступна только при выполнении определённых условий. Например, банк может предлагать повышенную ставку только для новых средств, при открытии депозита через мобильное приложение, при автоматической пролонгации или размещении средств на определённый срок.

Поэтому вкладчикам стоит обращать внимание не только на цифру в рекламе. Важными остаются возможность пополнения депозита, условия досрочного возврата средств, порядок выплаты процентов и правила продления вклада.

Ситуация может постепенно меняться по мере роста кредитования и конкуренции за срочные средства. Тогда у банков появится больше причин предлагать вкладчикам более высокие ставки, бонусы и специальные депозитные программы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во время возможных зимних отключений электроэнергии украинцы не должны полностью остаться без доступа к наличным, ведь около 2,4 тыс. отделений сети POWER BANKING имеют резервное питание и связь, запасы наличных и усиленную инкассацию. В то же время отдельные банкоматы и обычные отделения во время отключений могут временно не работать, поэтому целесообразно иметь небольшой запас наличных на основные покупки.

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