Балтийские страны уведомили Россию и Беларусь о выходе из общей энергосистемы: что это значит

Операторы систем передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии сообщили России и Беларуси о непродлении договора БРЭЛЛ. Официально они выйдут из него в феврале 2025 года.

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Об этом сообщает Reuters. Уточняется, что российским и белорусским операторам сообщили литовский Litgrid, латвийский AST и эстонский Elering.

Стоит отметить, что страны Балтии подписали соглашение о присоединении своих энергосистем к ЕС к 2025 году после десятилетних переговоров в 2018 году. ЕС выделил 1,2 миллиарда евро на подготовку этих стран к отделению, покрыв около трех четвертей расходов, сообщил сегодня оператор литовской электросети Litgrid в отдельном заявлении.

"Отсоединение состоится 8 февраля, когда страны Балтии синхронизируют частоту своих электросетей с частотой в континентальной Европе через энергетическое соединение с Польшей", — сообщили в компании Litgrid.

Уже с 9 февраля 2025 г. балтийские сети начнут работать синхронно с континентальными европейскими сетями.

"Мы выходим из BRELL. В феврале 2025 года страны Балтии совместно протестируют изолированную работу своих электросетей и разъединятся. Мы всегда твердо знали, что как мы стали частью Европейского Союза и НАТО, так же мы станем частью европейской энергосистемы", — написал сегодня министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис в своем сообщении на Facebook.

Совместное сообщение было подписано во вторник, 16 июля, в Риге Рокасом Масюлисом, генеральным директором AST Роландсом Ирклисом и генеральным директором Elering Калле Килком.

Ранее сообщалось о том, что украинцы смогут еще в течение года звонить по телефону в Европейский Союз (ЕС) без дополнительной платы за роуминг. Причем список европейских телекоммуникационных операторов несколько расширился.

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