ЕС продлил бесплатный роуминг для Украины: новый список операторов

Украинцы смогут еще в течение года звонить по телефону в Европейский Союз (ЕС) без дополнительной платы за роуминг. При этом список европейских телекоммуникационных операторов несколько расширился.

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Это стало возможным благодаря тому, что Еврокомиссия продлила роуминг с Украиной еще на 12 месяцев. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

"Комиссия приветствует пятое продление еще на двенадцать месяцев добровольного соглашения между 22 европейскими и семью украинскими телекоммуникационными операторами, целью которого является обеспечить беженцам из Украины возможность оставаться на связи", – говорится в официальном заявлении.

Еврокомиссия призвала всех украинских и европейских телекоммуникационных операторов присоединиться к действию соглашения. В настоящее время к ней присоединились 7 украинских и 21 европейский оператор. Бесплатно звонить в Евросоюз украинцы могут из номеров:

lifecell;

Kyivstar;

Vodafone;

Ukrtelecom;

Vega White;

3Mob;

Data Group.

Кто сможет пользоваться бесплатным роумингом

Таким образом, до июля 2025 года живущие в странах Евросоюза украинцы смогут общаться с близкими без дополнительных доплат за роуминг, пояснил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров. Кроме того, абоненты европейских операторов смогут использовать свои домашние тарифы в Украине.

"Спасибо Европейской комиссии, агентству BEREC, НКЕК и операторам за совместные усилия, чтобы украинцы в Европе всегда оставались на связи", – добавил Федоров. Он напомнил, что сейчас Украина работает над вступлением в Евророуминг.

Присоединение Украины к роуминг-зоне ЕС

Впервые международные звонки между ЕС и Украиной стали бесплатными после подписания совместного заявления украинских и европейских операторов связи в апреле 2022 года. Через год Комитет по ассоциации ЕС-Украина поддержал предложение Еврокомиссии о присоединении Украины к европейской роуминговой зоне.

Для этого украинское законодательство начали изменять под нормы ЕС. Соответствующий законопроект был принят Верховной Радой и 19 июня подписан президентом Владимиром Зеленским. Но чтобы для полноценной интеграции Украины в зону роуминга ЕС, необходимо принять сопутствующие законы.

По итогу Еврокомиссия оценит, насколько украинское законодательство соответствует нормам ЕС. Если оценка окажется положительной и ее одобрят 27 государств-членов Евросоюза и Комитет по ассоциации ЕС-Украина, Украина станет частью европейской зоны роуминга.

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