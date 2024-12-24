Байден планирует ввести новые санкции против Кремля: WP рассказал, на что планируют направить ограничения

США готовят новые масштабные санкции против энергетического сектора России, направленные на ограничение доходов от нефти и газа. Ожидается, что эти меры могут значительно ослабить экономику страны-агрессора и снизить ее способность финансировать войну.

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Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на четырех человек из администрации Джо Байдена. Согласно информации, США планируют направить санкции на несколько важных направлений:

борьба с "теневым флотом": это группа танкеров, которые Россия использует для перевозки нефти, избегая международных санкций;

это группа танкеров, которые Россия использует для перевозки нефти, избегая международных санкций; новые ограничения для экспортеров нефти: санкции затронут российские компании, которые до сих пор не были охвачены предыдущими мерами;

санкции затронут российские компании, которые до сих пор не были охвачены предыдущими мерами; отмена банковских лицензий: обсуждается возможность отзыва разрешений на обработку сделок с российскими энергоносителями для банков, работающих в этом секторе.

Ранее администрация Байдена избегала жестких санкций против российской энергетики из-за опасений, что это приведет к росту мировых цен на нефть и усилению инфляции. Однако, как отмечает старший научный сотрудник Колумбийского университета Эдвард Фишман, ситуация поменялась. Инфляция в США находится под контролем, и риски для американской экономики значительно уменьшились, что открывает путь для более жестких ограничений.

Нефть и газ остаются основными источниками поступлений в российский бюджет. По данным S&P Global, в 2023 году Россия получила от продажи энергоносителей около 100 млрд долларов. Это обеспечивает Кремлю значительный финансовый ресурс для войны.

Новые санкции преследуют цель значительно ограничить эти доходы, усложняя экспорт нефти и уменьшая доходы российской экономики. Страны G7 и Евросоюза ранее ввели "потолок цен" на российскую нефть, ограничив ее стоимость до 60 долларов за баррель.

Хотя эта мера уменьшила доходы России, страна продолжает использовать "теневой флот" и другие способы обхода санкций. Новые ограничения США могут закрыть эти лазейки, усложнив транспортировку нефти и финансовые операции.

Ожидается, что санкции, подготовленные администрацией Байдена также станут инструментом для команды новоизбранного президента Дональда Трампа. Новые ограничения предоставят его администрации больше возможностей для давления на Россию и ее энергетический сектор в дальнейшей борьбе с угрозами, происходящими от Кремля.

Новые санкции могут включать более жесткий контроль за транспортировкой нефти, ограничения для банковских операций и борьбу с теневым флотом. Это станет серьезным ударом по финансовым возможностям России, создавая новые затруднения для ее экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз готовит 16 пакет санкций против РФ на 24 февраля 2025 года, содержащих новые экономические меры и персональные ограничения. Главными целями являются сектор экономики России, избегающий санкций, и лица, причастные к дезинформации и шпионажу.

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