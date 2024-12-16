АЗС в Украине пересчитали стоимость бензина: какие выставили цены

За выходные в Украине подешевел бензин А-95. В понедельник 15 декабря АЗС продают его в среднем по 55,5 грн/л, что на 1 коп. дешевле, чем в пятницу, 14 декабря. В то же время, участники рынка ожидают, что в ближайшие дни цены на бензин будут стабильными, а повлиять на них смогут только возможные акции перед зимними праздниками.

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Более того, отмечается в материале delo.ua, трейдеры пока не спешат делать запасы перед повышением акциза, который с 1 января вырастет на бензин с 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна. Впрочем, отмечается, не исключено, что рынок активизируется с ввозом горючего непосредственно перед праздниками.

"Трейдеры традиционно делают запасы перед зимними праздниками, потому что и в Европе и Украине долгие выходные и бизнес не работает. Но мы пока не видим, чтобы кто-то делал запасы вне этой нормы, как это было перед повышением акцизов в сентябре", – сказал топливный эксперт Сергей Куюн.

В свою очередь, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что "по-настоящему рынок активизирует закупки с 25 декабря". Он отметил:

На прошлой неделе трейдеры "продавали свои остатки, чтобы накопить средства для активной закупки топлива".

На этой неделе в порты будут заходить многие суда и трейдеры "могут даже демпинговать, если им не хватит средств для растаможки новых партий топлива".

"Таким образом, на этой неделе цены на бензин и дизель на АЗС будут преимущественно неизменными. Хотя часть сетей может запустить акции к зимним праздникам ... чтобы оживить спрос", – резюмируется в материале.

Сколько бензин стоит на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 16 декабря крупные сети АЗС разливают бензин по 50,9-57,99 грн/л. Дешевле всего:

SUN OIL – 50,9 грн/л;

Авантаж 7 – 51,95 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 57,99 грн/л. А также Shell – 57,82 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк ожидает роста стоимости автомобильного топлива – ближе к концу 2024 года. Там прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогаза ускорится до 9% год к году по сравнению с 2023 годом – в то время как в сентябре этот показатель составлял 6%. Причиной ожидаемого роста цен называется исчерпание запасов топлива на АЗС.

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