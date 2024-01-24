Таких потерь не было 70 лет: война в Йемене подводит глобальную экономику к масштабному кризису

Из-за войны в Йемене мировая торговля оказалась перед лицом серьезного кризиса. Все дело в логистике – перебои в движении судов через Суэцкий канал спровоцировали крупнейшее за последние десятилетия перенаправление торговых перевозок, и это наносит ущерб глобальной цепочке поставок. Потери могут быть сравнимы с Суэцким кризисом почти 70-летней давности, когда в 1956-м канал закрывался для кораблей на пять месяцев.

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Учитывая важность Суэцкого канала, расходы выросли для грузоотправителей даже в Азии и Северной Америке, пишет Bloomberg. В условиях, когда моряки требуют двойной оплаты, а страховые тарифы стремительно растут, судоходные линии избегают этого водного пути, по которому обычно проходит 12% мировой морской торговли.

Время в пути для 500 контейнеровозов, которые должны были пройти через Красное море в Суэцкий канал и обратно, уже увеличилось на две недели. Такой срок требуется, чтобы использовать обходной маршрут – через мыс Доброй Надежды на южном побережье Африки (см. карту ниже).

Изменение маршрута увеличивает дальность путешествия примерно на 40%. Для импортеров это означает задержки и более высокие затраты. В качестве альтернативы можно использовать разве что авиаперевозки, но их предложение сильно ограничено, а цены кусаются.

Для понимания: 500 контейнеров – это около четверти всех мощностей контейнерных перевозок в мире. Главный аналитик по судоходству торговой группы Bimco Нильс Расмуссен подсчитал, что потери от кризиса в Красном море уже превысили ущерб от инцидента с судном Ever Given в 2021 году. Напомним, тогда корабль сел мель и заблокировал Суэцкий канал примерно на неделю. По словам Расмуссена, если так будет продолжаться, то эффект от войны в Йемене можно будет сравнить разве что с Суэцким кризисом 1956 года.

Судоходные перевозчики, в частности нефтяные, уже ожидают, что трудности продлятся месяцы или даже больше. "Каждая компания, отправляющая товары, должна иметь больше запасов, связанных с транспортировкой на случай, если контейнеров станет не хватать. Заводы, которые производят эти грузовые ящики, уже работают на износ... Такие отдаленные порты, как Галифакс (Новая Шотландия) уже сообщают о задержках в получении судов и росте затрат", – отмечает Bloomberg.

От логистического кризиса уже страдают и производства. В частности Volvo Car и Tesla объявили о приостановке производства на заводах в Европе, сославшись на невозможность получить комплектующие от поставщиков в Азии. "Многие компании говорят, что пока не почувствовали последствий, го чем дольше продолжаются потрясения, тем хуже последствия", – предупреждают специалисты.

Проблемы с логистикой также подпитывают опасения инвесторов по всему миру по поводу более широких экономических последствий. В частности, о рисках предупреждают центральные банки. Сильный рост расходов на доставку товаров может раскрутить инфляцию. Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, назвала "узкие места в поставках" одним из четырех ключевых факторов риска, за которыми она наблюдает.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Катар остановил поставки сжиженного газа танкерами через Красное море. Катар – крупный поставщик СПГ в Европу, а ключевой маршрут таких поставок пролегает как раз через Суэцкий канал между Красным и Средиземным морями.

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