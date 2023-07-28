АЗС в Украине переписали цены на бензин: сколько стоит литр

В Украине подорожали бензин и дизель. С 21 по 28 июля стоимость бензина А-95 повысилась в среднем на 33 коп./л – до 48,59 грн. Дизтопливо же выросло в цене на 44 коп./л – до 47,77 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, пересчитали цены на бензин А-95 в сетях:

Авиас – на 1 грн/л, до 48 грн;

UPG – на 50 коп./л, до 49 грн;

AMIC – на 28 коп./л, до 49,06 грн;

KLO – на 50 коп./л, до 49,49 грн;

U.GO – на 40 коп./л, до 48,63 грн;

Chipo – на 48 коп./л, до 48,25 грн;

Авантаж 7 – на 40 коп./л, до 45,95 грн;

Укр-Петроль – на 1 грн/л, до 46,8 грн;

Mango – на 42 коп./л, до 47,66 грн;

VST – на 20 коп./л, до 46,9 грн;

Олас – на 1,4 грн/л, до 48,30 грн.

Дороже всего бензин продают на заправках SOCAR – 50,99 грн/л. А кроме того:

ОККО, WOG, Neftek – 49,99 грн/л;

Shell – 49,71 грн/л;

KLO – 49,49 грн/л;

Ovis – 49,29 грн/л.

Самые низкие цены установили в сети RLS – 45,9 грн/л. За ней следуют:

Авантаж 7 – 45,95 грн/л;

Кворум – 46,48 грн/л;

Укр-Петроль – 46,8 грн/л;

Укрнафта, VST – 46,9 грн/л;

ZOG – 47 грн/л.

На дизель цены изменили также сразу несколько сетей. В частности:

Авиас – на 1 грн/л, до 48 грн;

UPG – на 90 коп./л, до 46,9 грн;

AMIC – на 45 коп./л, до 48,41 грн;

БРСМ-Нафта – на 64 коп./л, до 45,03 грн;

KLO – на 50 коп./л, до 48,29 грн;

U.GO – на 23 коп./л, до 46,6 грн;

Автотранс – на 1 грн/л, до 47,98 грн;

BVS – на 1 грн/л, до 47,99 грн;

Chipo – на 70 коп./л, до 45,95 грн;

Авантаж 7 – на 60 коп./л, до 44,55 грн;

Prime – на 50 коп./л, до 46,5 грн;

Укр-Петроль – на 1грн/л, до 45,8 грн;

Mango – на 42 коп./л, до 46,57 грн;

Ovis – на 1 грн/л, до 46,99 грн;

VST – на 1,2 грн/л, до 46,1 грн;

ZOG – на 1грн/л, до 48 грн;

Олас – на 30 коп./л, до 44,5 грн;

Neftek – на 1 грн/л, до 49,99 грн.

Самые высокие цены на ресурс – 49,99 грн/л – выставили сразу несколько сетей. Это:

ОККО;

WOG;

SOCAR;

Neftek.

Дешевле всего его продают на заправках сети Олас – 44,5 грн/л. А кроме того:

Авантаж 7 – 44,55 грн/л;

RLS – 44,9 грн/л;

БРСМ-Нафта – 45,03 грн/л.

Бензин будет дорожать

Как расскаазал OBOZREVATEL гендиректор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук, в ближайшее время цены на бензин могут вырасти сразу на 3-4 грн за литр. То есть стоимость А-95 может достичь около 51,5-52,5 грн/л.

Дело в том, что запасы ресурса, купленного еще до повышения НДС, иссякли. Так что теперь АЗС будут вынуждены пересмотреть его стоимость.

С таким прогнозом соглашается и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин. "Конечно, 60 грн пока не случится, но 55 вполне-таки уже ощущается. ... Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается, а ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – уверен он.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

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