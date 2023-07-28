АЗС в Украине переписали цены на бензин: сколько стоит литр
В Украине подорожали бензин и дизель. С 21 по 28 июля стоимость бензина А-95 повысилась в среднем на 33 коп./л – до 48,59 грн. Дизтопливо же выросло в цене на 44 коп./л – до 47,77 грн.
Об этом сообщает Enkorr. По его данным, пересчитали цены на бензин А-95 в сетях:
- Авиас – на 1 грн/л, до 48 грн;
- UPG – на 50 коп./л, до 49 грн;
- AMIC – на 28 коп./л, до 49,06 грн;
- KLO – на 50 коп./л, до 49,49 грн;
- U.GO – на 40 коп./л, до 48,63 грн;
- Chipo – на 48 коп./л, до 48,25 грн;
- Авантаж 7 – на 40 коп./л, до 45,95 грн;
- Укр-Петроль – на 1 грн/л, до 46,8 грн;
- Mango – на 42 коп./л, до 47,66 грн;
- VST – на 20 коп./л, до 46,9 грн;
- Олас – на 1,4 грн/л, до 48,30 грн.
Дороже всего бензин продают на заправках SOCAR – 50,99 грн/л. А кроме того:
- ОККО, WOG, Neftek – 49,99 грн/л;
- Shell – 49,71 грн/л;
- KLO – 49,49 грн/л;
- Ovis – 49,29 грн/л.
Самые низкие цены установили в сети RLS – 45,9 грн/л. За ней следуют:
- Авантаж 7 – 45,95 грн/л;
- Кворум – 46,48 грн/л;
- Укр-Петроль – 46,8 грн/л;
- Укрнафта, VST – 46,9 грн/л;
- ZOG – 47 грн/л.
На дизель цены изменили также сразу несколько сетей. В частности:
- Авиас – на 1 грн/л, до 48 грн;
- UPG – на 90 коп./л, до 46,9 грн;
- AMIC – на 45 коп./л, до 48,41 грн;
- БРСМ-Нафта – на 64 коп./л, до 45,03 грн;
- KLO – на 50 коп./л, до 48,29 грн;
- U.GO – на 23 коп./л, до 46,6 грн;
- Автотранс – на 1 грн/л, до 47,98 грн;
- BVS – на 1 грн/л, до 47,99 грн;
- Chipo – на 70 коп./л, до 45,95 грн;
- Авантаж 7 – на 60 коп./л, до 44,55 грн;
- Prime – на 50 коп./л, до 46,5 грн;
- Укр-Петроль – на 1грн/л, до 45,8 грн;
- Mango – на 42 коп./л, до 46,57 грн;
- Ovis – на 1 грн/л, до 46,99 грн;
- VST – на 1,2 грн/л, до 46,1 грн;
- ZOG – на 1грн/л, до 48 грн;
- Олас – на 30 коп./л, до 44,5 грн;
- Neftek – на 1 грн/л, до 49,99 грн.
Самые высокие цены на ресурс – 49,99 грн/л – выставили сразу несколько сетей. Это:
- ОККО;
- WOG;
- SOCAR;
- Neftek.
Дешевле всего его продают на заправках сети Олас – 44,5 грн/л. А кроме того:
- Авантаж 7 – 44,55 грн/л;
- RLS – 44,9 грн/л;
- БРСМ-Нафта – 45,03 грн/л.
Бензин будет дорожать
Как расскаазал OBOZREVATEL гендиректор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук, в ближайшее время цены на бензин могут вырасти сразу на 3-4 грн за литр. То есть стоимость А-95 может достичь около 51,5-52,5 грн/л.
Дело в том, что запасы ресурса, купленного еще до повышения НДС, иссякли. Так что теперь АЗС будут вынуждены пересмотреть его стоимость.
С таким прогнозом соглашается и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин. "Конечно, 60 грн пока не случится, но 55 вполне-таки уже ощущается. ... Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается, а ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – уверен он.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.
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