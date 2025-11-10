АЗС отменят текущие цены на бензин: украинцам рассказали, к чему готовиться в ближайшее время
В Украине ожидается рост стоимости бензина. Причем значительный: по прогнозам, до конца 2025 года ресурс подорожает на 4 грн.
Об этом сообщил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, передает LVIV MEDIA. По его словам:
- В ближайшую неделю цены на бензин могут вырасти на 1 грн.
- До конца ноября – еще на 1 грн.
- До конца декабря – еще на 2 грн.
Впрочем, отметил он, последнее произойдет "за счет акцизов", которые вступят в силу с 1 декабря 2026 года. Дело в том, объяснил Леушкин, что:
- Ныне у Украины "нет нефтебаз".
- А потому трейдерам придется "уже с 15 декабря контрактовать новое топливо, платить за него и понимать, что оно 1 января придет".
- Ранее при повышении акцизов они закупали бензин по "старым" ценам и хранили его на базах, что позволяло избегать резкого удорожания.
"Я прогнозирую, что они уже с 15 декабря эту цену на оптовом рынке заложат. Затем она за неделю дойдет до розницы", – говорится в сообщении.
В то же время, отметил эксперт, не исключено, что цены на АЗС вырастут не так значительно. По его словам, возможен вариант, при котором:
- За ноябрь цены увеличатся на 1 грн.
- На 1-1,5 грн в декабре.
"Но это с поправкой на именно такую картину, которую мы видим сейчас по этим котировкам", – резюмировал он.
Сколько стоит бензин на АЗС сегодня
Тем временем за выходные бензин на украинских АЗС подорожал. В понедельник, 10 ноября, он стоит в среднем 58,44 грн/л, что на 5 коп. выше, чем было в пятницу, 7 ноября.
В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – Shell, WOG, ОККО. У них топливо стоит по 61,99 грн/л.
Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.
