АЗС отменят текущие цены на бензин: украинцам рассказали, к чему готовиться в ближайшее время

В Украине ожидается рост стоимости бензина. Причем значительный: по прогнозам, до конца 2025 года ресурс подорожает на 4 грн.

Видео дня

Об этом сообщил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, передает LVIV MEDIA. По его словам:

В ближайшую неделю цены на бензин могут вырасти на 1 грн.

До конца ноября – еще на 1 грн.

До конца декабря – еще на 2 грн.

Впрочем, отметил он, последнее произойдет "за счет акцизов", которые вступят в силу с 1 декабря 2026 года. Дело в том, объяснил Леушкин, что:

Ныне у Украины "нет нефтебаз".

А потому трейдерам придется "уже с 15 декабря контрактовать новое топливо, платить за него и понимать, что оно 1 января придет".

Ранее при повышении акцизов они закупали бензин по "старым" ценам и хранили его на базах, что позволяло избегать резкого удорожания.

"Я прогнозирую, что они уже с 15 декабря эту цену на оптовом рынке заложат. Затем она за неделю дойдет до розницы", – говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, новые акцизы на топливо вступят в силу уже с 1 января 2026 года. Они вырастут: на бензин – с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро;

на дизель – с 215,7 евро за 1 000 литров до 253,8 евро;

на автогаз – с 173 евро за 1 000 литров до 198 евро.

В то же время, отметил эксперт, не исключено, что цены на АЗС вырастут не так значительно. По его словам, возможен вариант, при котором:

За ноябрь цены увеличатся на 1 грн.

На 1-1,5 грн в декабре.

"Но это с поправкой на именно такую картину, которую мы видим сейчас по этим котировкам", – резюмировал он.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

Тем временем за выходные бензин на украинских АЗС подорожал. В понедельник, 10 ноября, он стоит в среднем 58,44 грн/л, что на 5 коп. выше, чем было в пятницу, 7 ноября.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – Shell, WOG, ОККО. У них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские АЗС используют различные теневые схемы для уклонения от уплаты налогов. В частности, выкупают невыданные чеки, работают "всерую" и т.п.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!