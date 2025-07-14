АЗС готовятся продавать бензин по новым ценам: украинцам рассказали, чего ожидать

За выходные на украинских АЗС не изменилась стоимость бензина А-95. В понедельник, 14 июля они продают его в среднем по 59,91 грн/л – как и в пятницу, 11 числа. В то же время, в экспертных кругах считают, что в целом на этой неделе (14-20 июля) бензин в Украине может подорожать. По прогнозам, рост составит до 1 грн/л.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: в целом же, в ближайшее время стоимость бензина может увеличиться еще больше – на 2 грн/л.

Причин же этого, подчеркивается, несколько. В частности:

Стоимость нефти.

Дело в том, говорится в материале, что "мировая цена на эталонную марку Brent вернулась к отметке 70 доллар за баррель".

Подготовка ЕС к введению 18-го пакета санкций.

Как объяснили авторы материала, ожидается, что новые ограничения будут направлены "главным образом против российской нефти". Это, отмечается, может привести к удорожанию доставки ресурса в Европу, что "скажется и на конечной стоимости топлива, поставляемого в Украину именно из ЕС".

Обмеление Дуная из-за жары.

Это создало трудности для логистики нефтепродуктов на южном направлении.

"В ближайшие недели бензин на украинских АЗС может подорожать в среднем на 2 грн/л. В то время как на этой неделе цена этого вида топлива на заправках вырастет на 1 грн/л", – резюмировали аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 11 июля крупные сети разливают бензин по 54,22-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,22 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередки случаи, когда на АЗС их автомобили заправляют фальсификатом. К примеру, правоохранители разоблачили торговлю"бодягой" на Киевщине.

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