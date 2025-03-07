АЗС готовятся продавать бензин по новым ценам: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшее время

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95 – однако практически незаметно. Так, 7 марта они продают его в среднем по 56,88 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в честь 8 марта сети могут запустить акции со щедрыми скидками – поэтому появится возможность заправиться дешевле.

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Об этом идет речь в материале delo.ua. Отмечается: в целом, на рынке сохраняется потенциал к снижению цены на 1 грн/л. Однако сети АЗС не спешат делать шаги в этом направлении.

"Сети могут запустить праздничные акции со щедрыми скидками до 8 марта", – рассказали авторы материала.

В то же время, отмечается, в марте ожидается низкий спрос на топливо. Ведь "никто не будет завозить в страну больших объемов топлива до посевной".

"Из-за волатильности (изменчиваости. – Ред.) на нефтяных рынках есть риски завезти топливо по более дорогой цене. И затем остаться в минусе", – резюмируется в материале.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 7 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 52,95 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, на АЗС разных регионов страны украинцы могут столкнуться с некачественным топливом – в частности, бензином. Одна из таких заправок была обнаружена в Киеве – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива.

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