Австралия выпустила марки в честь Украины: как выглядят и где купить

Австралийская почта выпустила марку в поддержку Украины и ее борьбу в противостоянии вооруженной агрессии России. Марка называется Solidarty with Ukraine, то есть "Солидарность с Украиной", и изображает белого голубя с оливковой ветвью на фоне с подсолнечного поля. Украинцы могут купить их на сайте почты.

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Об этом сообщили в "Укрпочте" и отметили, что принимали участие в выпуске, который стал для почтового оператора символическим, поскольку золотистые подсолнухи являются визитной карточкой Украины, а голубь с оливковой веткой – олицетворением мира. Общая композиция воплощает жажду свободы, а также подчеркивает несгибаемый дух украинцев.

"Эта марка является значимым способом для австралийцев выразить свою поддержку", – прокомментировал главный исполнительный директор Australia Post Пол Грэм.

Стоимость набора из 5 марок составляет 15 австралийских долларов (около 410 гривен). Они продаются в специальной компактной брошюре, а приобрести их можно на официальном сайте Почты Австралии. Международная доставка будет составлять 9 австралийских долларов.

"Дизайн дополняет марки, выпускаемые почтовыми администрациями со всего мира. На переднем плане голубь, несущий оливковую ветвь – общепризнанный символ мира. Подсолнечное поле на заднем плане символизирует национальный цветок Украины и представляет национальные цвета Украины – желтый и синий", – говорится на сайте Australia Post.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 30 августа 2024 года "Укрпочта" прекратила принимать для пересылки отправку с переводом наложенных платежей наличными от физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Теперь переводы наложенных платежей могут быть осуществлены только на банковские карты или текущие счета.

Также стало известно, что государственная "Укрпочта" запустила услугу по оплате тары получателем – воспользоваться клиентами могут уже с 5 июня. Таким образом, теперь отправители могут не покупать отдельно коробки или пакеты для, например, посылок – за них заплатит получатель посылки. Услуга доступна во всех отделениях.

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