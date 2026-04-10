Авиаперелеты через несколько недель могут стать на паузу: медиа узнали о критической нехватке топлива

В части стран Европы запасов авиационного топлива может хватить лишь на 8-10 дней, что создает риск массовых сокращений или остановки рейсов. Из-за проблем с поставками и ограниченных возможностей производства ситуация может ударить по путешествиям уже в ближайшее время, особенно летом.

Об этом пишет издание Corriere Della Sera. По оценкам источников в отрасли, отдельные страны могут исчерпать запасы керосина уже через 8-10 дней, что фактически будет означать вынужденную остановку части авиарейсов.

Основная причина – перебои с поставками авиационного топлива, значительная часть которого поступает в Европу из региона Персидского залива. Именно оттуда импортируется около 40% необходимого объема. Однако геополитическое напряжение и проблемы с транспортировкой через стратегически важные морские маршруты резко сократили поставки. В результате континент начал быстро терять запасы.

Ожидается, что даже с учетом последних поставок, которые еще поступают по морю, ресурсы могут иссякнуть уже в мае – как раз накануне пикового летнего сезона путешествий. Ситуация в разных странах Европы существенно отличается. Только два государства имеют стратегические резервы, которых хватит примерно на 90 дней.

В большинстве же стран запасов хватит менее чем на месяц, а в некоторых только на 8-10 дней. Одни аэропорты еще будут работать, тогда как другие могут остановиться почти мгновенно. Хотя официально о кризисе говорят осторожно, на практике первые признаки уже заметны. В некоторых аэропортах рассматривают или даже частично внедряют ограничения.

Казалось бы, нехватку топлива можно компенсировать увеличением производства. Но есть серьезное ограничение: европейские нефтеперерабатывающие заводы уже работают на пределе возможностей.

Кроме того альтернативные поставки требуют времени, а доставка танкерами может длиться до двух месяцев, и даже если поставки возобновятся в ближайшее время, эффект от этого будет ощутим далеко не сразу. Если дефицит топлива сохранится, пассажиры могут столкнуться с серьезными изменениями:

сокращением количества рейсов;

резким ростом цен на билеты;

задержками и отменами полетов.

Наибольший удар может прийтись именно на летний сезон, когда традиционно растет спрос на путешествия. Ключевым фактором остается ситуация на Ближнем Востоке. От стабильности в регионе зависит восстановление морских перевозок через важные торговые маршруты.

