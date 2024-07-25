"Авария на украинской АЭС" рассорила Минэнерго и нардепа от "Голоса": что известно

В Министерстве энергетики Украины публично отрицают информацию о крупной аварии на Пивденноукраинской АЭС (ПАЭС), которая якобы произошла в середине июля. При этом нардеп Ярослав Железняк из "Голоса" утверждает: в его распоряжении есть ответ "Укрэнерго" на запрос, в котором признается наличие аварии.

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"Фейк об "аварии на Пивденноукраинской АЭС" впервые был вброшен в украинское информационное пространство российской пропагандой в ответ на собственные попытки скрыть аварию на Ростовской АЭС, информация о которой появилась в медиапространстве ранее", – заявили в Министерстве энергетики вечером 25 июля.

Это заявление появилось после того, как Железняк обвинил министра энергетики Германа Галущенко во предоставлении неправдивой информации с трибуны Верховной Рады. По словам нардепа, он получил от НЭК "Укрэнерго" ответ на запрос о ситуации на ПАЭС, и в нем была информация, которая противоречит заявлениям министра:

В опубликованном нардепом письме сказано, что 15 июля 2024 на ПАЭС произошло внештатное событие в результате которого были повреждены трансформаторы тока, что привело к разрушениям на ВРУ 330 (вводно-распределительное устройство). "В результате отключился первый энергоблок с погрузкой 1000 МВт, а также три линии электропередач", – отмечает Железняк.

О поломке также сообщал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. Он заявлял о трех возгораниях трансформаторов тока на ПАЭС, что, по его словам, привело к временному ухудшению ситуации с ограничениями света. После этого во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что информация о возгорании трансформаторов на Пивденноукраинской АЭС – "неправда" и "российский нарратив".

В Минэнерго продолжают утверждать, что такой поломки не было. Кроме того, ведомство утверждает, что блок АЭС не останавливал работу.

"Несмотря на официальное опровержение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в Украине начались откровенные манипуляции о состоянии оборудования АЭС. Никакого отключения силового трансформатора, о котором говорилось в распространенном фейке, на станции не было. Если бы такое событие произошло, это сделало бы невозможным выдачу электроэнергии и действительно привело бы к необходимости остановить атомный блок.

Впрочем, в Минэнерго не отрицают, что имела место другая, куда меньшая поломка. Подробностей там не раскрывают.

"Повреждение другого оборудования не влияет на работу блока и может оказать лишь кратковременное (в течение часов) влияние на возможность выдачи. Такая ситуация никак не может считаться аварией на атомной электростанции. Атомный энергоблок находится в рабочем состоянии", – говорится в заявлении Минэнерго.

Ведомство обратилось к СНБО и СБУ с просьбой "принять неотложные меры". В Минэнерго считают, что против ведомства работает российская пропаганда, цель которой – дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Галущенко также заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины значительно улучшилась благодаря досрочному завершению планового ремонта энергоблока АЭС и его подключению к сети. Это обеспечило стабильность энергоснабжения во всех регионах страны.

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