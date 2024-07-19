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Сеть подорвала "вброс" об утечке радиации на Ростовской АЭС: что произошло на самом деле и что скрывают россияне

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
1 минута
3,1 т.
Ростовская АЭС

В России появились сообщения об выбросе радиации после аварии на Ростовской АЭС. Официального подтверждения этого происшествия нет. Кремль полностью отрицает, что на станции произошла поломка, но южные регионы страны-агрессора уже столкнулись с отключениями электроэнергии.

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Об утечке радиации 19 июля сообщают некоторые местные блогеры и СМИ. По их словам, на Ростовской АЭС якобы не локализовали аварийный сброс радиоактивной воды и "идет постоянная утечка радиации".

Россиян пугают выбросом радиации

По данным из соцсетей радиационное облако движется вглубь России. Уже появились карты возможного загрязнения.

Сеть подорвала "вброс" об утечке радиации на Ростовской АЭС: что произошло на самом деле и что скрывают россияне

По официальным данным Росатома, радиоактивный фон в Ростове в норме. Однако пользователи сети уверены, что он уже в 75 раз превысил норму.

Кремль отрицает аварию на Ростовской АЕС. В частности, диктатор Владимир Путин уже заявил, что блекаут на юге РФ возник якобы из-занеконтролируемого распределения электроэнергии для добычи криптовалют.

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