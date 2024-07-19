В России появились сообщения об выбросе радиации после аварии на Ростовской АЭС. Официального подтверждения этого происшествия нет. Кремль полностью отрицает, что на станции произошла поломка, но южные регионы страны-агрессора уже столкнулись с отключениями электроэнергии.

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Об утечке радиации 19 июля сообщают некоторые местные блогеры и СМИ. По их словам, на Ростовской АЭС якобы не локализовали аварийный сброс радиоактивной воды и "идет постоянная утечка радиации".

По данным из соцсетей радиационное облако движется вглубь России. Уже появились карты возможного загрязнения.

По официальным данным Росатома, радиоактивный фон в Ростове в норме. Однако пользователи сети уверены, что он уже в 75 раз превысил норму.

Кремль отрицает аварию на Ростовской АЕС. В частности, диктатор Владимир Путин уже заявил, что блекаут на юге РФ возник якобы из-занеконтролируемого распределения электроэнергии для добычи криптовалют.

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