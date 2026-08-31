Аукцион на миллиарды: комплекс Gulliver в центре Киева официально выставлен на продажу

Торгово-офисный комплекс Gulliver, расположенный в центре Киева возле станции метро "Дворец Спорта", официально выставлен на открытый аукцион. Стартовая цена актива установлена на уровне 9,2 млрд грн, или около 207 млн долл. по текущему курсу. Продавцы – государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, а сами торги запланированы на 1 октября 2026 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка. Также соответствующий лот появился на площадке "Прозорро.Продажи" 31 августа 2026 года. Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 20:00 30 сентября.

Общая площадь комплекса составляет 151,8 тыс. кв. м. В описании лота указано, что помимо торговых и офисных площадей "Гулливер" содержит:

зону фуд-кортов и ресторанов с фуд-терассой;

супермаркет "Сильпо";

детский развлекательный центр;

кинотеатр "Оскар";

залы и бассейн SkyFitness.

Почему Gulliver выставили на продажу

Продажа комплекса стала финальным этапом многолетней истории с одним из крупнейших проблемных корпоративных кредитов в истории украинской банковской системы. Финансирование строительства Gulliver консорциум государственных банков начал еще в 2006 году.

Сам комплекс экс-владельца банка "Михайловский" Виктора Полищука открылся в 2014 году. Заемщик впоследствии не смог в полном объеме выполнять кредитные обязательства.

Несмотря на несколько реструктуризаций долга и попытки договориться с банками, с июня 2024 года компания начала сокращать платежи, а впоследствии полностью прекратила обслуживать кредит. В марте 2025 года Ощадбанк и Укрэксимбанк начали процедуру обращения взыскания на залоговое имущество.

После завершения всех юридических процедур 26 июля 2025 года право собственности на комплекс официально перешло к государственным банкам. До этого формально "Гулливером" руководила жена бизнесмена Полищука – Лилия Ризва, а компания "Три О" была формальным владельцем. О том, что Полищук был владельцем комплекса, неоднократно сообщали медиа, ссылаясь на источники на рынке.

Банки подготовили комплекс к продаже

После перехода права собственности банки не остановили работу объекта. В целом финансовым учреждениям даже удалось сохранить основных арендаторов, а параллельно подготовить актив к открытой продаже.

В конце июля 2026 года наблюдательные советы обоих банков официально согласовали его реализацию. Председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион отметил, что история Gulliver имеет значение не только для банковской системы, но и для всего инвестиционного рынка Украины.

По его словам, открытая продажа такого масштабного актива должна продемонстрировать украинским и международным инвесторам, что в Украине работают механизмы защиты прав кредиторов, а крупные инвестиционные объекты могут прозрачно возвращаться на рынок.

Открытая процедура через "Прозорро.Продажи" должна обеспечить равный доступ всех потенциальных инвесторов, как украинских, так и международных. Именно конкуренция между участниками должна определить окончательную рыночную стоимость комплекса.

Что известно о Gulliver

Gulliver – один из крупнейших многофункциональных комплексов Украины. Его общая площадь превышает 157 тысяч квадратных метров.

Комплекс объединяет современный торгово-развлекательный центр и бизнес-центр и расположен в самом центре Киева рядом сразу с тремя станциями метро. Ежедневно через него проходят более 150 тысяч человек.

Отдельным эпизодом в истории комплекса стало его временное закрытие в конце октября 2025 года. Тогда банки сообщали, что бывший владелец блокировал доступ к техническим помещениям, системам управления и необходимой документации. После урегулирования ситуации уже с 1 февраля комплекс возобновил полноценную работу для арендаторов и посетителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине пересмотрели механизм продажи имущества, изъятого у владельцев в связи с введением против них санкций. Главное изменение – потенциальные покупатели смогут изучить актив задолго до объявления аукциона, но, как и раньше, все полученные средства пойдут на восстановление страны.

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