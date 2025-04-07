Audi первой из автопроизводителей остановила поставки в США из-за пошлины: более 37 тысяч авто уже задержаны

Со 2 апреля 2025 года немецкий премиум-производитель Audi полностью прекратил поставки автомобилей в США из-за введенной 25% пошлины на импорт. Более 37 тысяч авто, уже находящихся на складах в США, также временно не передают дилерам.

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Об этом пишет Automobilwoch, ссылаясь на внутреннюю записку для дилеров, полученную их дочерней газетой Automotive News. Все машины, прибывшие в американские порты после 2 апреля, временно задерживают и не передают дилерам.

Причина – введение Соединенными Штатами дополнительной 25-процентной пошлины на импортные авто, в частности, изготовленные в Мексике или других странах за пределами США. "На складах Audi в США в настоящее время находятся более 37 тысяч автомобилей, на которые пошлины не распространяются. Их можно продавать, но компания временно остановила передачу даже этих авто дилерам", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о временной приостановке. Audi пытается выяснить детали действия пошлин и принять стратегическое решение по дальнейшей работе на американском рынке. Тем временем дилеры остаются без новых поставок, что может повлиять на продажи уже в ближайшее время. Пока неизвестно, какие модели затронуты больше всего, но учитывая, что значительная часть автомобилей Audi для США собирается в Мексике, последствия могут быть масштабными.

Этот шаг Audi может стать прецедентом – другие автопроизводители также оценивают ситуацию и могут принять подобные решения, если тарифы останутся в действии. Американский автомобильный рынок, традиционно являющийся одним из самых больших в мире, сейчас стоит перед вызовами глобального масштаба.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после введения новых пошлин Дональдом Трампом мировые рынки потеряли более $5 триллионов всего за два дня, а вероятность рецессии в США выросла до 64% по оценке Polymarket. Больше всего пострадала Азия: индекс Hang Seng упал на 12%, CSI 300 – на 9%, Nikkei 225 – на 7,8%.

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